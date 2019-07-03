Whatsapp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu.... Bakanlıktan açıklama

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ve Instagram çöktü mü? Sosyal paylaşım sitesi Facebook ve popüler sosyal medya platformu Instagram’a erişimin kullanıcılar tarafından yapılamadığı kaydedildi. Anlık mesajlaşma programı Whatsapp'ta da sorun yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı