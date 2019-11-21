WhatsApp artık o telefonlarda kullanılamayacak
WhatsApp, Windows işletim sistemli telefonlarda artık kullanılmayacak. Microsoft, Windows 10 Mobile güncellemelerine devam edecek ama WhatsApp uygulamasını 16 Aralık'tan itibaren mağazadan kaldıracak
GÜNCEL 21.11.2019, 20:07
WhatsApp, Windows işletim sistemli telefonlarda artık kullanılmayacak. Microsoft, Windows 10 Mobile güncellemelerine devam edecek ama WhatsApp uygulamasını 16 Aralık'tan itibaren mağazadan kaldıracak.
Destek sona erdikten sonra kullanıcılar, WhatsApp'ın eski sürümünü kullanmaya devam edebilecek fakat 31 Aralık itibariyle tamamen kaldırılacak. Bu durumda herhangi yeni bir güncelleme veya indirme olmayacak. Windows işletim sistemine sahip cihazların, Windows 10 Mobile ile daha uyumlu çalışacağı düşünüldü ama bu beklentileri karşılayamadı.
Daha önce de WhatsApp, iOS 7, Android 2.3.7 ve önceki sürümlerine desteğini kesmişti. Bu durumda WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorsanız, iOS veya Android bir cihaza geçmeniz gerekebilir.
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