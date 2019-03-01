Water Planet’ten eğitim atağı 

ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Alanya Müdürlüğü işbirliği ile Water Planet Otel ve Oquapark’ta açılan “Aşçı Yardımcısı ve Bar Komisi Eğitim Programı” tüm hızıyla devam ediyor. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında Water Planet Otel ve Aquapark evsahipliğinde gerçekleştirilen eğitim programına katılan adaylar, 2019 turizm sezonunda Alanya’daki turistik tesislerde aşçı yardımcısı ve bar komisi olarak görev alacak. Eğitim çalışmalarını yerinde görmek isteyen Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, beraberinde Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Koçyiğit, Alanya HEM Müdürü Şevki Mat ve Alaya HEM Müdür Yardımcısı Levent Kandemir ile birlikte Water Planet Otel ve Aquapark’ı ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Er ve beraberindekiler, kurs programlarını inceleyerek, eğitim çalışmalarını yerinde gördüler.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 14:26