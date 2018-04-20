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Water Planet'ten 23 Nisan hediyesi

Akdeniz Bölgesi'nin en büyük aquaparkı Water Planet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek

Water Planet'ten 23 Nisan hediyesi

Akdeniz Bölgesi'nin en büyük aquaparkı Water Planet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek

20 Nisan 2018 Cuma 22:43
Water Planet'ten 23 Nisan hediyesi
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2018 YAZ sezonu için yenilenen Water Planet Aquapark, 23 Nisan Pazartesi günü yanında velisi ile gelen tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek. Aktivitelerin yanı sıra aquaparkı ziyaret eden tüm misafirler sınırsız meşrubat ve 12.00-14.30 saatleri arasında açık büfe ikramlarından da ücretsiz olarak yararlanabilecek.
BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ 24 KAYDIRAK
Tüm aile bireylerinin family slide ile birlikte kayma keyfini deneyimleyebileceklerini belirten Water Planet yetkilileri "Nefes kesici yüksek hız için kamikazeyi, multi slide ile dört paralel hatta aile boyu eğlenceyi öneriyoruz. Black hole, özel tasarımı ile kayanları başka boyuta taşıyor. Kaymaya doyamayacağınız yamaç kaydırağı ve çocuk olmanın ayrıcalığını hissedeceğiniz kids slides ile unutulmayacak bir gün geçirebilirsiniz. 300 metrelik parkuru dolduran yapay dalgalar arasında rafting heyecanı, serinliği içinizde hissedeceğiniz 3 gözlü özel dalga havuzu, özel oyuncaklara süslenmiş çocuk animasyon havuzu, adrenalin sevenlere için 70 metre yükseklikten bunge jumping heyecanı yaşamak isteyen herkesi Water Planet’e bekliyoruz. Günlük 2 bin kişi kapasitesi ile bölgenin en büyük aquaparkı sizleri neşe, heyecan ve macera ile buluşturuyor. Akdeniz’in en gözde su cenneti Water Planet'te ister çocuk olun, ister yetişkin eğlencede sınır yok. Dolu dizgin eğlenmek, rafting keyfini tatmak, deniz manzarası ve orman içinde dinlenmek ya da adrenalin seviyenizi en üst seviyeye çıkartmak isterseniz sizleri Water Planet’e bekliyoruz” dediler.
Yetkililer www.waterplanet.com.tr adresi, 0242 527 51 64 nolu telefon numarası ile http://instagram.com/waterplanettr ve https://www.facebook.com/WaterPlanetTR hesaplarından detaylı bilgi alınabileceğini belirttiler. 
23 NİSAN’A ÖZEL ÜCRETSİZ SERVİSLER
09.50 Başkent Hastanesi önü
09.55 Hacet Köprüsü, Bellona önü
10.00 Devlet Hastanesi Kavşağı, A Bank önü
10.05 Alanyum AVM karşısı 
10.10 Hasan Karagöz Parkı, Yalı Taksi yanı
10.15 Mola Kavşağı, Atatürk Anıtı karşısı
10.20 McDonalds, Yapı Kredi Bankası önü
10.25 Kleopatra Plajı, Hasan Şenli Saray Camii önü
 

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Son Güncelleme: 20.04.2018 22:50
Anahtar Kelimeler:
Aquaparkı Water PlanetAkdeniz Bölgesi
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