Water Planet'ten 23 Nisan hediyesi

2018 YAZ sezonu için yenilenen Water Planet Aquapark, 23 Nisan Pazartesi günü yanında velisi ile gelen tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek. Aktivitelerin yanı sıra aquaparkı ziyaret eden tüm misafirler sınırsız meşrubat ve 12.00-14.30 saatleri arasında açık büfe ikramlarından da ücretsiz olarak yararlanabilecek.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ 24 KAYDIRAK

Tüm aile bireylerinin family slide ile birlikte kayma keyfini deneyimleyebileceklerini belirten Water Planet yetkilileri "Nefes kesici yüksek hız için kamikazeyi, multi slide ile dört paralel hatta aile boyu eğlenceyi öneriyoruz. Black hole, özel tasarımı ile kayanları başka boyuta taşıyor. Kaymaya doyamayacağınız yamaç kaydırağı ve çocuk olmanın ayrıcalığını hissedeceğiniz kids slides ile unutulmayacak bir gün geçirebilirsiniz. 300 metrelik parkuru dolduran yapay dalgalar arasında rafting heyecanı, serinliği içinizde hissedeceğiniz 3 gözlü özel dalga havuzu, özel oyuncaklara süslenmiş çocuk animasyon havuzu, adrenalin sevenlere için 70 metre yükseklikten bunge jumping heyecanı yaşamak isteyen herkesi Water Planet’e bekliyoruz. Günlük 2 bin kişi kapasitesi ile bölgenin en büyük aquaparkı sizleri neşe, heyecan ve macera ile buluşturuyor. Akdeniz’in en gözde su cenneti Water Planet'te ister çocuk olun, ister yetişkin eğlencede sınır yok. Dolu dizgin eğlenmek, rafting keyfini tatmak, deniz manzarası ve orman içinde dinlenmek ya da adrenalin seviyenizi en üst seviyeye çıkartmak isterseniz sizleri Water Planet’e bekliyoruz” dediler.

Yetkililer www.waterplanet.com.tr adresi, 0242 527 51 64 nolu telefon numarası ile http://instagram.com/waterplanettr ve https://www.facebook.com/WaterPlanetTR hesaplarından detaylı bilgi alınabileceğini belirttiler.

23 NİSAN’A ÖZEL ÜCRETSİZ SERVİSLER

09.50 Başkent Hastanesi önü

09.55 Hacet Köprüsü, Bellona önü

10.00 Devlet Hastanesi Kavşağı, A Bank önü

10.05 Alanyum AVM karşısı

10.10 Hasan Karagöz Parkı, Yalı Taksi yanı

10.15 Mola Kavşağı, Atatürk Anıtı karşısı

10.20 McDonalds, Yapı Kredi Bankası önü

10.25 Kleopatra Plajı, Hasan Şenli Saray Camii önü

