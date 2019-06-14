Water Planet babaları unutmadı

2019 YAZ sezonu için yenilenen Water Planet Aquapark, 16 Haziran Babalar Günü’nde tüm babalara ücretsiz hizmet verecek. Aktivitelerin yanı sıra aquaparkı ziyaret eden tüm misafirler sınırsız meşrubat ve 12.00-14.30 saatleri arasında açık büfe ikramlarından da ücretsiz olarak yararlanabilecek.

AİLE BOYU EĞLENCEYE DOYACAKSINIZ

Tüm aile bireylerinin family slide ile birlikte kayma keyfini deneyimleyebileceklerini belirten Water Planet yetkilileri "Nefes kesici yüksek hız için kamikazeyi, multi slide ile dört paralel hatta aile boyu eğlenceyi öneriyoruz. Black hole, özel tasarımı ile kayanları başka boyuta taşıyor. Kaymaya doyamayacağınız yamaç kaydırağı ve çocuk olmanın ayrıcalığını hissedeceğiniz kids slides ile unutulmayacak bir gün geçirebilirsiniz. 300 metrelik parkuru dolduran yapay dalgalar arasında rafting heyecanı, serinliği içinizde hissedeceğiniz 3 gözlü özel dalga havuzu, özel oyuncaklarla süslenmiş çocuk animasyon havuzu, adrenalin sevenler için 70 metre yükseklikten bunge jumping heyecanı yaşamak isteyen herkesi Water Planet’e bekliyoruz. Günlük 2 bin kişi kapasitesi ile bölgenin en büyük aquaparkı sizleri neşe, heyecan ve macera ile buluşturuyor. Akdeniz’in en gözde su cenneti Water Planet'te ister çocuk olun, ister yetişkin, eğlencede sınır yok. Dolu dizgin eğlenmek, rafting keyfini tatmak, deniz manzarası ve orman içinde dinlenmek ya da adrenalin seviyenizi en üst seviyeye çıkartmak isterseniz sizleri Water Planet’e bekliyoruz" dediler.

