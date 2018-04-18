Waldorf'ta eğitime veliler de dahil

ÇOCUKLARI eğitim sistemindeki stres ve yarıştan uzak tutmayı hedefleyen, çocuklara ezber yerine yaparak ve yaşayarak öğretmeyi benimseyen Waldorf pedagojisi, aynı anda Waldorf velilerini de eğitimin içine alıyor. Velilere her ay düzenli olarak çocuk gelişimi ile ilgili Waldorf uzmanları tarafından eğitim veriliyor. Çocukların okul içindeki gelişimleri, velilerin bu gelişime nasıl ayak uydurmaları gerektiği, evde ve normal hayatta çocuk ile ebeveynler arasında yaşanan genel sorunlar ve bunların çözümleri eğitimlerde ele alınıyor. Waldorf uzmanları bu konudaki birikimlerini ve bilimsel metotları velilere anlatırken, veliler de soru ve görüşleriyle eğitime katkı sağlıyor. Alanya Waldorf Vakfı Başkanı Orhan Demirtaş, bu eğitimleri çok önemsediklerini belirterek "Waldorf sisteminde çocuk ile birlikte velilerin de gelişimi çok önemli. Waldorf pedagojisini çocukla birlikte veli de benimserse çocuklarımız daha iyi yerlere gelir. Bu nedenle bu eğitimleri belli periyotlarda yapıyoruz ve çok verimli geçtiğini görüyoruz. Biz çocuklarımızla, velilerimizle ve öğretmenlerimizle büyük bir aileyiz" diye konuştu.