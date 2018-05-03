Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102909
ALTIN
179.242
DOLAR
4.2419
STERLİN
5.7463
EURO
5.0717
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği"...
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı yaşlanmak mümkün!
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı...

Waldorf eğitimini keşfet

Türkiye’nin ilk waldorf okulu olan Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu, waldorf pedegojisini merak edenler için bilgilendirme toplantısı düzenliyor

Waldorf eğitimini keşfet

Türkiye’nin ilk waldorf okulu olan Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu, waldorf pedegojisini merak edenler için bilgilendirme toplantısı düzenliyor

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:03
Waldorf eğitimini keşfet
banner404

Türkiye’nin ilk waldorf okulu olan Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu, waldorf pedegojisini merak edenler için bilgilendirme toplantısı düzenliyor
Avrupa’da tüm ülkelerde en çok ilgi gören okulların başında gelen waldorf okulları, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ilk waldorf okulu olarak Alanya’da eğitime başlamıştı. Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu, eğitim ve öğretimine tüm hızı ile devam ediyor.
“WALDORF EĞİTİMİNİ KEŞFET”
Okul yönetimi, waldorf pedegojisini bilmeyen ve merak edenler için bilgilendirme toplantısı düzenliyor. “Waldorf Eğitimini Keşfet” adı altında düzenlenen bilgilendirme toplantısına eğitime ilgi duyan herkesin davetli olduğu bildirildi.
ALANYA HALKI DAVETLİ
Alanya Waldorf Vakfı Kurucusu Orhan Demirtaş, dünyada çok yaygın olan ve tercih edilen waldorf pedegojisinin Türkiye’de yeterince bilinmediğini belirterek, bilgilendirme toplantısına tüm Alanya halkını ve velileri davet etti. Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu’nun bazı çevrelerce bir Alman okulu gibi algılandığını kaydeden Demirtaş, bu algının yanlış olduğunu belirterek okullarının Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını uygulayan bir Türk okulu olduğunu hatırlattı. Ancak waldorf pedegojisinin çocuklarımıza çok farklılıklar kattığını ifade eden Demirtaş, “Bu farklılıkları anlatmak için bir bilgilendirme toplantısı düzenledik. Bu toplantıya tüm halkımız ve ilgi duyanlar katılabilir. Öğretmenlerimiz ve pedegoji danışmanlarımız katılımcılara waldorf pedegojisini tüm ayrıntıları ile anlatacaklar” dedi.
Waldorf bilgilendirme toplantısı bugün saat 17.30’da Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu’nun Oba Mahallesi Karakocalı mevkiindeki binasında yapılacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 03.05.2018 16:16
Anahtar Kelimeler:
Ilk Waldorf OkuluAlanya Özel Yaşam Okulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'den yeniden aday olmayan 22 isim
AK Parti'den yeniden aday olmayan 22 isim
Alanyalı öğretmen bankta unuttuğu parasını arıyor
Alanyalı öğretmen bankta unuttuğu parasını arıyor
Cinayetin altından iki aşığın kıskançlığı çıktı!
Cinayetin altından iki aşığın kıskançlığı çıktı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim