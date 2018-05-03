Türkiye’nin ilk waldorf okulu olan Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu, waldorf pedegojisini merak edenler için bilgilendirme toplantısı düzenliyor

Avrupa’da tüm ülkelerde en çok ilgi gören okulların başında gelen waldorf okulları, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ilk waldorf okulu olarak Alanya’da eğitime başlamıştı. Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu, eğitim ve öğretimine tüm hızı ile devam ediyor.

“WALDORF EĞİTİMİNİ KEŞFET”

Okul yönetimi, waldorf pedegojisini bilmeyen ve merak edenler için bilgilendirme toplantısı düzenliyor. “Waldorf Eğitimini Keşfet” adı altında düzenlenen bilgilendirme toplantısına eğitime ilgi duyan herkesin davetli olduğu bildirildi.

ALANYA HALKI DAVETLİ

Alanya Waldorf Vakfı Kurucusu Orhan Demirtaş, dünyada çok yaygın olan ve tercih edilen waldorf pedegojisinin Türkiye’de yeterince bilinmediğini belirterek, bilgilendirme toplantısına tüm Alanya halkını ve velileri davet etti. Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu’nun bazı çevrelerce bir Alman okulu gibi algılandığını kaydeden Demirtaş, bu algının yanlış olduğunu belirterek okullarının Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını uygulayan bir Türk okulu olduğunu hatırlattı. Ancak waldorf pedegojisinin çocuklarımıza çok farklılıklar kattığını ifade eden Demirtaş, “Bu farklılıkları anlatmak için bir bilgilendirme toplantısı düzenledik. Bu toplantıya tüm halkımız ve ilgi duyanlar katılabilir. Öğretmenlerimiz ve pedegoji danışmanlarımız katılımcılara waldorf pedegojisini tüm ayrıntıları ile anlatacaklar” dedi.

Waldorf bilgilendirme toplantısı bugün saat 17.30’da Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu’nun Oba Mahallesi Karakocalı mevkiindeki binasında yapılacak.