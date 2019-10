Vur Mehmedim vur! Alanya tek yürek

Ceren ŞAHİN

TÜM Türkiye'nin beklediği operasyon başladı. Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı, dün bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonun hedefi ise terör tehditlerine son vererek, barış ve huzuru getirip, güvenli bir sınır bölgesi oluşturmak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın başlamasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir” ifadelerini kullandı. Erdoğan güvenli bir bölge oluşturulacağını belirterek paylaşımlarına şu şekilde devam etti: “Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.”

‘HER BİRİNİN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM’

Harekat kapsamında bölgede bulunan her bir askerin alınlarından öptüğünü ifade eden Erdoğan destek mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Eroğan paylaşımında “#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

BARIŞ PINARI’NA ALANYA’DAN TAM DESTEK

Barış Pınarı Harekatı’na Alanya’dan da tam destek geldi. Siyasi partilerin ilçe başkanları harekata ilişkin destek açıklamaları yaptı ve yapılan açıklamaların ana temasında “Vatan savunmasında her daim birlikte ve terörün karşısındayız” mesajına yer verildi.

‘BİRLİĞİMİZİ VE GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ’

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Türk milletinin tek vücut olacağına dair inancının altını çizerek “Ülkemizin, devletimizin başlatmış olduğu bu harekat, inşallah hayırlı bir şekilde sonuçlanacaktır. Ülkemizin sınırlarında tehdit oluşturabilecek unsurlara karşı yapılan harekat sonucu ülkemiz birlik ve beraberliğini, gücünü göstermiş olacaktır. Tüm milletimizin tek vücut olarak vatanının, bayrağının arkasında duracağına yürekten inanıyorum” dedi.

‘ALLAH ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN’

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduklarına vurgu yaparak “Cenab-ı Allah, İslam’ın son ordusu olan Türk ordumuzu muzaffer eylesin. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği doğrultuda biz de devletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu an bölgede bulunan, harekatta bulunan tüm askerlerimizin de sağ salim gidip, burunları bile kanamadan dönmelerini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin zaferle dönmesini temenni ediyoruz. Ordumuzun, askerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

‘DEVLETİMİZİN, BAYRAĞIMIZIN YANINDAYIZ’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, harekatı desteklerini ifade ederek “Terörü bitirmek amacıyla yürütülen her türlü girişimi desteklememiz gerekir. Dolayısıyla bu harekat kapsamında bizler de devletimizin, milletimizin ve bayrağımızın yanındayız. Lakin bu noktada bir parantez açmak isteriz ki, başta turizm olmak üzere tarıma varana kadar ülke ekonomisinin lokomotifi olan sektörlerin zarar görmemesi herkes için önemli. Dolayısıyla bu harekatın savaş çığırtkanlığı için kullanılmaması gerektiğini de biliyoruz. ‘Savaş’ kelimesi hiçbir zaman literatürümüzde kabul gören bir kelime olmayacak. Şu an askerlerimiz bölgede teröre karşı bir mücadele içerisindeler. Bölgede bulunan askerlerimizin sağlıkla dönmesi en büyük temennimiz. Var olan terör tehditlerine karşı olumlu sonuçların en kısa sürede alınmasını ve harekatın uzun sürmemesini umuyoruz” şeklinde konuştu.

‘GEREKİRSE GİDER GERÇEKTEN SAVAŞIRIZ’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise gerekirse gidip savaşabileceklerini belirtti. Apaydın “Harekatın sonuna kadar arkasındayız. Gerekirse gider gerçekten savaşırız. Allah Türk askerinin yardımcısı olsun. Hem partim, hem de şahsım adına samimiyetle söylemem gerekir ki, bizler vatan savunmasında elimizi taşın altına koymaktan bir an dahi geri durmayız. Tekrar ediyoruz ki, Suriyeliler ülkesine dönmelidir. Ülkemizin, sınırlarımızın huzuru ve güvenliği sağlanmalıdır" dedi.