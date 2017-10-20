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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Vize krizi satışı vurdu, ünlü kanal elde kaldı

NTV Spor'un ABD'li şirkete satışı, iki ülke arasında çıkan vize krizi nedeniyle yarıda kaldı. Şirketin, kanalı satın almaktan vazgeçtiği iddia ediliyor

Vize krizi satışı vurdu, ünlü kanal elde kaldı

NTV Spor'un ABD'li şirkete satışı, iki ülke arasında çıkan vize krizi nedeniyle yarıda kaldı. Şirketin, kanalı satın almaktan vazgeçtiği iddia ediliyor

20 Ekim 2017 Cuma 09:59
Vize krizi satışı vurdu, ünlü kanal elde kaldı
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17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan  Doğuş Grubu bünyesindeki spor kanalının uzun süredir zarar ettiği, işten çıkarmalarla küçülmeye gittiği ve grubun spor kanalı yatırımından vazgeçme eğiliminde olduğu için NTV Spor'u elden çıkarmak istediği biliniyordu.

NTV SPOR'U EUROSPORT'A DÖNÜŞTÜRECEKLERDİ

Daha önce grup diğer kanalları NTV Spor Smart HD, CNBC-e ve e2 kanallarını aynı gerekçeyle, zarar ettiği için kapatmıştı. NTV Spor'un akıbeti ise belirsizliğini koruyordu.  Doğuş grubundan CNBC-e'nin frekansını satın alan Discovery Communications'ın, NTV Spor'u da istediği ve kendi grubunda yer alan  Eurosport yayınına dönüştürmeyi istediği ileri sürülüyordu.

BEIN SPORTS'LA ANLAŞAMAMIŞLARDI

Doğuş Grubu, beIN Sports'u elinde bulunduran Katarlı grupla anlaşamayınca Discovery Communications ile yeniden masaya oturmuştu.  Doğuş ve  ABD'li grup NTV Spor'un satışı konusunda ciddi mesafe kat etmiş ve satış işlemi imzaya kalmıştı. Ancak  Türkiye ile  ABD arasında patlak veren vize krizi görüşmeleri bıçak gibi kesti.  ABD'li grubun  Türkiye'ye yeni yatırım konusunda soru işareti taşıdığı ve NTV Spor'u satın almaktan vazgeçmeyi düşündüğü ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ntv Spor
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