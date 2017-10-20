Vize krizi satışı vurdu, ünlü kanal elde kaldı

17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan Doğuş Grubu bünyesindeki spor kanalının uzun süredir zarar ettiği, işten çıkarmalarla küçülmeye gittiği ve grubun spor kanalı yatırımından vazgeçme eğiliminde olduğu için NTV Spor'u elden çıkarmak istediği biliniyordu.

NTV SPOR'U EUROSPORT'A DÖNÜŞTÜRECEKLERDİ

Daha önce grup diğer kanalları NTV Spor Smart HD, CNBC-e ve e2 kanallarını aynı gerekçeyle, zarar ettiği için kapatmıştı. NTV Spor'un akıbeti ise belirsizliğini koruyordu. Doğuş grubundan CNBC-e'nin frekansını satın alan Discovery Communications'ın, NTV Spor'u da istediği ve kendi grubunda yer alan Eurosport yayınına dönüştürmeyi istediği ileri sürülüyordu.

BEIN SPORTS'LA ANLAŞAMAMIŞLARDI

Doğuş Grubu, beIN Sports'u elinde bulunduran Katarlı grupla anlaşamayınca Discovery Communications ile yeniden masaya oturmuştu. Doğuş ve ABD'li grup NTV Spor'un satışı konusunda ciddi mesafe kat etmiş ve satış işlemi imzaya kalmıştı. Ancak Türkiye ile ABD arasında patlak veren vize krizi görüşmeleri bıçak gibi kesti. ABD'li grubun Türkiye'ye yeni yatırım konusunda soru işareti taşıdığı ve NTV Spor'u satın almaktan vazgeçmeyi düşündüğü ileri sürüldü.