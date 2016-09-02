Viyana Havalimanı'nda Türk yolculara mülteci muamelesi

İSTANBUL-Londra seferini yapan British Airlines firmasına ait yolcu uçağı, havada arıza yapması nedeniyle Viyana Havaalanı’na zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan 249 yolcu bekleme salonunda uzun süre tutulduktan sonra, havayolu şirketinin belirlediği otellere yerleştirildi. Ancak çoğunluğu Türk olan 49 yolcu, Schengen vizesi olmadığı gerekçesiyle otellere gönderilmeyerek havaalanında mahsur bırakıldı.

DHA’nın haberine göre; aralarında yaşlı, hasta ve çocukların da bulunduğu yolcuların dar bir alanda tutulması tepkilere neden oldu. Yolculardan yaşlı bir kadının yüksek tansiyon nedeniyle fenalık geçirmesi sonucu sağlık ekipleri müdahale etti.



BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yolcular arasında bulunan AK Parti kurucu üyelerinden ve gazeteci Ayşe Böhürler olayın kabul edilemez olduğunu belirterek “Saatlerce havalimanında bekletildik. Birçok vatandaşımız Schengen vizesi olmadığı gerekçesiyle limandan dışarı çıkarılmadı. Viyana polisinin yaptığı kabul edilemez” dedi.

Skandalı sosyal medyadan öğrenen vatandaşlardan Bayram Özkan havaalanına gelerek destek oldu. Özkan “Burada haksız ve lüzumsuz yere bekleme salonuna hapsedilen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için buraya geldim” dedi.

Viyana Başkonsolosluğu görevlileri de mağdur vatandaşlarımızı bekleme salonunda ziyaret ettiler. Havaalanı yetkilileri yolcuların sabah 08.35’te uçuşlarını yapabileceklerini söyledi.



O YAZILAR TÜRKİYE’NİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Schwechat Uluslararası Havalimanı’ndaki bir panado, “Türkiye tatili sadece Erdoğan’ı destekler” ve “Türkiye, 15 yaş altı çocuklarla cinsel ilişkiye izin veriyor” yazıları yayınlanınca Türkiye ilişkileri gerilmişti. İkinci skandal sonrası Avusturya Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Türkiye’nin tepkisi dile getirilmişti.

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