Vitesi ileri attı, çocuğu altına aldı! Aracı kaldırıp kurtardılar

SOSYAL medyada paylaşılan ve hangi ilde çekildiği belirlenemeyen görüntülerde, bir market önünde geri geri manevra yapan sürücü ilk olarak kaldırımda yürüyen bir kişiyi ezmekten son anda kurtuldu.
GERİ MANEVRA YAPARKEN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ALTINA ALDI
Uzun süre dönmek için çaba harcayan sürücü dönüşünü tamamlayıp yoluna devam edeceği sırada, markette alışveriş yapan annesinin yanından koşarak dışarı çıkan 3 yaşlarındaki erkek çocuğu görmeden altına aldı.
VATANDAŞLAR ARACI KALDIRIP ÇOCUĞU KURTARDI
Çocuğunun aracın altında kaldığını gören anne, koşarak feryatlar içinde dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşlar hemen otomobili kaldırıp çocuğu aracın altından almak istedi. Bu sırada küçük çocuğun kardeşi, market kapısında gözyaşlarına boğuldu.
Onlarca vatandaşın aracı kaldırarak çocuğu kurtardığı görüntülere yansıdı.
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