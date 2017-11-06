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‘Vitastiq’ isimli tıbbi cihaz Sağlık Bakanlığı tarafından yasakladı

Günlerce ‘Yeni nesil vitamin teknolojisi’ olarak pazarlanan ‘Vitastiq’ isimli tıbbi cihazı Sağlık Bakanlığı yasakladı. İddiaya göre cihaz kişisel olarak vitamin ve mineral ölçümü yapıyor ve ardından firma, kendi ürettiği ‘Newita’ isimli gıda takviyelerini kullanıcılara satıyor

‘Vitastiq’ isimli tıbbi cihaz Sağlık Bakanlığı tarafından yasakladı

Günlerce ‘Yeni nesil vitamin teknolojisi’ olarak pazarlanan ‘Vitastiq’ isimli tıbbi cihazı Sağlık Bakanlığı yasakladı. İddiaya göre cihaz kişisel olarak vitamin ve mineral ölçümü yapıyor ve ardından firma, kendi ürettiği ‘Newita’ isimli gıda takviyelerini kullanıcılara satıyor

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:25
‘Vitastiq’ isimli tıbbi cihaz Sağlık Bakanlığı tarafından yasakladı
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BİR dakikada vitamin ihtiyacınızı öğrenin’, ‘Kalemi elinize alın vitamin ölçümü yapın’ sloganıyla tanıtımı yapılan ve vitamin değerleri ölçtüğü iddia edilen cihaza yasak geldi. Cep telefonlarına bağlanan bir kabloyla çalışan ‘Vitastiq’ isimli cihaz iddiaya göre birkaç dakika içinde 30 vitamin ve mineralin ayrıntılı bir ölçümünü yapıyor. Ancak ürünü satan firma kullanıcılara çıkan sonuca göre kendi ürünleri olan ‘Newita’ markalı takviye edici gıda satışı yapıyor.

BULUNDURULMASI DA YASAK

Bilinçsiz bir şekilde alınan gıda takviyelerinin tehlikesine dikkat çeken sağlık Bakanlığı buna “Dur” demek için harekete geçti. Habertürk'ten Arif Taşkın'ın haberine göre bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yayınladığı genelgeyi 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine geçti. Söz konusu cihazın eczanelerde satılması ya da bulundurulması durumunda yasal işlem başlatılacağının altını çizen bakanlığın açıklamasına göre Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu’nca da yapılan değerlendirmede, cihaz ve besin takviyesinin taşıdığı potansiyel riskler nedeniyle eczanelerde bulundurulması ve satılması risklidir raporu verildi.

SATIŞA DEVAM

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın satışına yasak getirmesine rağmen söz konusu cihazın internet siteleri üzerinden satışı da sürüyor. Modellerine göre fiyatı 500 ile bin 100 TL arasında değişen cihazı ithal eden firmanın internet sitesinde de hâlâ reklamları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
NewitaVitastiqVitamin Teknolojisi
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