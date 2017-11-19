Vişneli tayfır tatlısı İsmail Kahraman'ı neden kızdırdı?

MECLİS restoranlarında özel olarak yapılan ‘Vişneli Tayfır’ tatlısı Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın isteği üzerine menüden çıkartıldı.
Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Kahraman, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden protokolle devralınan TBMM’ye ait Ala Restaurant’ta geçtiğimiz haftalarda yemeğe
Menünün tatlı bölümünde ‘Vişneli Tayfır’ yazdığını gören Kahraman, “Bu nasıl tatlı ismi… Bizim baklavamız, aşuremi, sütlacımız var” dedi.
Kahraman’ın sözleri üzerine TBMM’de ve Meclis’e ait sosyal tesislerdeki restoranların menüsünden ‘Vişneli Tayfır’ çıkartıldı.
İlk değil
Vişneli Tayfır’ 2014 yılında da ‘kriz’ yaratmıştı.
Meclis lokantasında çalışan bir personelin eşi kendine ait işyerinde ‘Vişneli Tayfır’ yaptırdı. Bu bilgi soru önergesine konu olunca TBMM Başkanlığı ‘Meclis’e özel’ bu tatlı için soruşturma açtı.
Uzun yıllardır Meclis menüsünde bulunan ‘Vişneli Tayfır’ tatlısı, vanilyalı puding, vişne suyu, petibör bisküvi, irmik, süt ve şekerden yapılıyor. İsmini nereden aldığı ise bilinmiyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.