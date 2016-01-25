Virüs saldırısında altıncı sıradayız

360 Security, 2015 yılı ‘Mobil Güvenlik Araştırması’nın ilk sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin de dahil olduğu 15 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre, geçen yıl kullanıcıları en çok fidye yazılımlar tehdit etti. Akıllı telefonlarda virüs saldırılarına en çok maruz kalan 10 ülke ise Malezya, Hindistan, Endonezya, Rusya, Tayland, Türkiye, İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya oldu. 2015 yılında dünyada 520 milyon, Türkiye’de ise 10 milyonu aşkın saldırı yakalandı.
'TEK YÖNTEM HACKERLARA BAŞVURMAK'
Akıllı telefon güvenliğinde büyük tehdit oluşturan fidye virüslerinin 2014 yılına oranla yüzde 610 arttığını söyleyen 360 Mobile Security Global Operasyon Direktörü Huang Yan, “Kullanıcılara cazip gelen, geliştiricisi bilinmeyen veya Google Play dışından temin edilen uygulama ya da oyunlar, saniyeler içerisinde telefonu ele geçiriyor. Kullanıcı telefonu yeniden başlattığında ise telefon kullanılamaz hale geliyor. Değerli bilgilerin saklandığı telefonu açmak için tek yöntem ise hackerlar ile bağlantıya geçip onlara ödeme yapılması. Özellikle 2015 yılı Mayıs-Eylül döneminde onbinlerce kullanıcı bu tehdide maruz kaldı. 2014 yılında 5 bin fidye yazılımı kullanıcıları tehdit ederken, 2015 yılında bu rakam 40 bine çıktı" dedi.
'200 BİN DOLAR KAZANIYORLAR'
Geçen yılki tehditlerde kullanıcıların internet kotasını tüketen ve kişisel bilgilerini çalan virüslerde de önemli ölçüde artış yaşandığına dikkat çeken Yan sözlerini şöyle sürdürdü: “Mobil trafik zombisi olarak tabir ettiğimiz virüsler, kullanıcıların girdiği web sayfalarını kontrol altına alıp kendi adreslerine yönlendiriyor. Arka planda çalışan virüs, kullanıcı cihazını her açtığında 0.76 megabayt data kullanıyor. Yaptığımız araştırmalarda günlük 150 kez ekran kilidinin açıldığını tespit ettik. Bu da kullanıcının internet kotasından 114 megabayta varan data trafiği tükettiriyor. Ayrıca bu virüs belirlenen web sayfalarını ve arama motorlarını ziyaret ettiriyor. Virüsten etkilenen kullanıcılar yaptıkları her web aramasında farkında olmadan hackerlara 0.78 dolar kazandırıyor. Basit bir hesaplama ile 24 saatte hackerlar 52 ila 200 bin doları aşan dolandırıcılığa imza atıyor."
'SMS'LERE KARŞI DİKKATLİ OLUN'
Yan, 2015 yılının ilk 6 ayında kişisel bilgileri çalan virüslerde de yüzde 253 artış yaşandığına değinerek, antivirüs uygulamaları sayesinde bu tip virüs sayılarında azalma yaşandığını, kullanıcıların 2016’da reklam destekli virüsler, sahte fatura, SMS ve bilinmeyen web adreslerine karşı dikkatli davranmalarını gerektiğini söyledi.
'HER AN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'
Virüs ve hacker saldırılarına karşı koruyan, telefonları hızlandıran, gereksiz dosyaları temizleyen, kayıp telefonların bulunmasını sağlayan 360 Security ile 1 yılda 290 milyon yeni kullanıcıya ulaştıklarına da değinen Yan, "2015 bizim için yoğun ve verimli bir yıl oldu. İçinde bulunduğumuz pazarda var olan ve olası tehditlere karşı her an hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hackerlar başta Android işletim sistemi olmak üzere, akıllı telefonlarda zafiyet yaratmak için farklı yöntemler denemeye başladı. E-posta, mobil ödeme, NFC, kişisel bilgi güvenliği hackerların ilgi duydukları saldırı yöntemleri. Hepsi bir arada uygulamamızı her hafta en az bir kez güncelleyerek kullanıcılarımızı koruma altına aldık. Türkiye dahil 6 ülkede ürün tanıtımı, 5 ülkede kullanıcı toplantıları yaptık. 2014 yılında 10 milyon olan kullanıcı sayımızı bu yıl 300 milyona taşıdık. Türkiye'deki kullanıcı sayımız ise 6 milyondan, 17 milyona ulaştı. Hedefimiz Türkiye'deki kullanıcı sayımızı 20 milyona çıkarmak, dünyada ise günlük aktif 150 milyon kullanıcıya ulaşmak. Tek bir tuşla kullanıcılarımızı koruyup, hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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