Vicdansızlar: Anne kediyi zehirlemek için tavuk eti verdiler, o da koşarak yavrusuna yedirdi ve...

Bu vicdansızlığı yapanlar insan olamaz çünkü insan olan biri bunu yapamaz. Nedir bu masum canların sizden çektiği?

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BU olay maalesef ülkemizde yaşanıyor.
Anne kediden rahatsız olan vicdansızlar, anne kediyi zehirlemek için zehirli tavuk eti hazırlıyorlar.
Yavrusunu doyurmak için sokaklarda yemek bulmaya giden anne kedi ise olaylardan habersizdi.
Anne kedi tavuk etini alıyor ve aç olan yavrusuna yediriyor.
Daha gözlerini dünyaya yeni açmış, bazı şeyleri yeni farkeden yavru kedi zehirli tavuğu yiyor.
Zehirli tavuğu yiyen yavru kedi yaşamını orada yitiriyor ve melek oluyor.
Anne kedi ise göz yaşlarına boğuluyor.
Bunu yapan vicdansızlar, hem bu dünyada hem öbür dünyada kat ve kat fazlasını çeksinler.
Lütfen bu olayın duyulması için içeriği paylaşmayı unutmayız.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 14:40
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