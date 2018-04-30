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Vicdanları sızlatan haber! Dövüp yakarak öldürmüşler

Konya'nın Akşehir ilçesinde, dövülerek ve yakılarak öldürülmüş köpek yavrusu bulundu. Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, "Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Bu vahşeti yapanlar bulunup, cezalandırılsın" dedi.

Vicdanları sızlatan haber! Dövüp yakarak öldürmüşler

Konya'nın Akşehir ilçesinde, dövülerek ve yakılarak öldürülmüş köpek yavrusu bulundu. Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, "Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Bu vahşeti yapanlar bulunup, cezalandırılsın" dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:36
Vicdanları sızlatan haber! Dövüp yakarak öldürmüşler
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OLAY, ilçeye bağlı Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Türkcan tarafından beslenen yavru köpek, 4 gün önce boş arazide kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce dövülüp, yakıldı. Köpeği yakılarak öldürülmüş halde bulan Türkcan, durumu Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği yetkililerine bildirdi. Dernek yetkilileri de savcılığa ve emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

'BU VİCDANSIZLIKTIR'

Bunu yapanların bulunup cezalandırılması gerektiğini söyleyen Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, "Akşehir ilçemizde böyle vahim bir olay yaşandı. Yavru bir köpek yakılarak öldürüldü. Durumu gerekli yerlere bildirdik. İnşallah en kısa sürede bulunur bunu yapan ve cezalandırılır. Yetkililerin bunun üzerinde hassasiyetle durmasını rica ediyorum. Nasıl olur da bir canı, bir yavruyu böyle vahşice yakabilirler? Nasıl olur da Allah'ın yarattığı bir cana bu eziyeti yapabilirler? Bu vicdansızlığı kınıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaAkşehirÜmit Sürmeli
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