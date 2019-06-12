Vicdanlar rahat mı? 2019’da ayda 5 çocuk işçi ölmüş!

CEREN ŞAHİN- ÖZEL HABER

TÜRKİYE’DE çocuk emeği sömürüsü her geçen gün artıyor. Yaşanan iş kazalarında ölen çocukların sayısı ise utanç tablosunu gözler önüne serer nitelikte. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin açıkladığı son rapora göre, 2019 yılının ilk 5 ayında en az 26 çocuk iş kazalarında hayatını kaybetti. 2017 yılında ölen çocuk sayısı 60, 2018 yılında ise 67 olarak açıklanmıştı. Yıllara bakıldığında sistematik bir artış söz konusu.

ÇOCUK ÖLÜMLERİNDE ANTALYA İLK 5’TE

Rapora göre 2019 yılında çocukların iş kazasına en çok kurban gittiği iller ise Urfa, İstanbul, Antep, Antalya ve Adana olarak sıralandı.

ÖLEN ÇOCUKLARIN YARISI TARIM İŞÇİSİ

İş cinayetinde ölen çocukların yarısının tarım işçisi olduğu kayda geçerken, çocukların yüzde 43’ünün sanayide, yüzde 7’sinin ise hizmet sektöründe çalıştığı açıklandı. Çocuk işçilerin ölüm nedenleri ise en çok zehirlenme ve boğulma, trafik ve servis kazaları, düşme ve ezilme olarak belirlendi. Boğulma sonucu ölen çocukların tamamını da, serinlemek için sulama kanallarında boğulan tarım işçisi çocuklar oluşturdu.

MÜLTECİLERİN DURUMU DAHA DA VAHİM

Ülke ve Alanya gündeminin hâlihazırda en çok konuştuğu konular arasında mülteciler yer alıyor. Son olarak Alanya’nın doğu komşusu Gazipaşa’da Suriyeli krizi yaşanmış ve Gazipaşa Belediye Meclisi’nde Suriyelilerin plaja girişinin yasaklanması üzerine bir karar alınmıştı. İş kollarında mültecilerin ucuz iş gücü olarak görüldüğü ülke gerçekliklerimizden bir tanesi. Rapora göre, göçmen/mülteci çocukların durumu daha da vahim. Suriyeli sığınmacı çocuklar, emek piyasasında daha kötü koşullarda, düşük ücretlerle çalıştırılıyor ve ayrımcılığa uğruyor. Kayıt dışı çocukların sayısı da bir hayli fazla.

‘ANTALYA İSTİSMARDA DA ÖN SIRALARDA’

Konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi Avukat Müge Gezginci “2019 yılında yapılan araştırmalara göre, dünyada 152 milyon, Türkiye’de ise2 milyonun üzerinde çocuk işçi bulunmaktadır. Türkiye’de bu oranın, maalesef bir yılda 7 bin civarında arttığı görülmektedir. Bunu ifade etmekten dolayı çok üzgünüm ki, Antalya, aynı çocuk istismarı suçlarında olduğu gibi çocuk iş cinayeti sıralamasında da Türkiye genelinde ön sıralardadır” dedi

‘DEVLET ÇOCUKLARI KORUMAK ZORUNDADIR’

Gezginci hukuki açıdan çocuk haklarına değinerek “Anayasamıza göre, devlet, ‘sosyal devlet’ yapısı gereği çocukların, sağlık, eğitim, hukuk vb. temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, 18 yaşının altında olan her birey çocuktur. 4857 sayılı İş Kanunu ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca da, belirli şartlar dahilinde bile olsa, 14 yaş altı çocuğun herhangi bir işte çalıştırılması yasaktır. 14 yaş ve 18 yaş aralığında bulunanlar da, belirli şartlar dahilinde çalıştırılabilmektedir. Yine BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 32. maddesine göre, devlet çocuğu, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işlere, sağlığına ve bedensel, ruhsal, ahlaksal, toplumsal gelişimini olumsuz etkileyecek, eğitim hakkını engelleyecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korumak zorundadır” ifadelerini kullandı.

‘ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER İHLAL EDİLMEKTEDİR’

Ucuz iş gücü olarak görülen mülteci çocukların kötü koşullarda, karın tokluğuna çalıştırılmasının aynı zamanda çocuk istismarı olduğuna vurgu yapan Gezginci “Görüldüğü üzere çocuklarımız, dünyada ve ülkemizde gereken önlemler alınmadan, ihmalkâr davranılarak adeta uçurumun kenarına sürüklenmiş ve ölümlerine sebep olunmuştur. Aynı zamanda devlet, kendi yetkisi altında bulunan her çocuğa, ırk, renk, cinsiyet, etnik ve sosyal köken gibi hiç bir ayrım gözetmeksizin tanımak ve haklardan yararlandırmak zorundadır. İş kollarında ucuz iş gücü olarak görülen mülteci çocukların çalıştırılması ise aynı zamanda çocuk istismarı olmakla birlikte, hem Anayasayı hem de ülke olarak tanıdığımız çocukla ilgili tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal etmektedir” şeklinde konuştu.