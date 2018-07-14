ABD'de vergi borcu olanların pasaportu uzatılmayacak ya da yeni pasaport alamayacaklar. Trump yönetimi, vergi borçlarını tahsil edebilmek için 51 bin doları aşan vergi borcu olanların yeni bir pasaport alamayacaklarını veya var olanı da yenileyemeyeceklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Vergi Dairesi'nden (IRS) aldığı ödenmemiş borçlar hakkındaki bilgilere dayanarak pasaport başvurularını reddedeceğini kamuoyunda duyurdu.

ABD Vergi Dairesi (IRS) ve Dışişleri Bakanlığı, pasaport başvurularını reddetmelerine ya da hak talepleri nedeniyle mevcut pasaportları iptal etmelerine olanak tanıyan mevcut bir yasanın uygulanmasına başlandığını açıkladı.Yetkililer yaptığı açıklamada, “Yeni bir pasaport için başvuruyorsanız veya sahip olduğunuz pasaportunuzu yenilemeyi planlıyorsanız, IRS'e vadesi geçmiş 51 bin dolardan fazla borcunuz varsa yenileme işlemi yapılmayacak” denildi. Ayrıca 362 bin Amerikalı’nın yeni uygulanan kurallardan etkileneceğini açıkladı. Öte yandan, uygulanan yeni yasanın ABD Vergi Dairesi ve Adalet Bakanlığı ile uzlaşma yada anlaşma yolunda teklifleri olan vergi mükellefi vatandaşları etkilemeyeceği belirtildi. Kaynak: Vergi borcu olanlara seyahat yasağı getiriliyor