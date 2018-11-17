Venezuela'dan Altın Kepçe'de 3 madalya

ALANYA Belediyesi ve Altın Kepçe Aşçılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması yoğun ilgi gördü. Bu yıl 7'ncisi yapılan yarışmaya 6 ülkeden 753 yarışmacı katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmaya Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes de bizzat katıldı. Birçok kategoriden oluşan yarışmada Büyükelçi Reyes, 'Pratik Ustalar Mutfak Mirası Alanya Avokadolu Ana Yemek' kategorisi ve 'Pratik Ustalar Balık Yemeği' kategorilerinde yarıştı. Reyes yaptığı yemekle jürinin beğenisini topladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Venezuela Büyükelçiliği Şefi Ezgi Çatal, Pratik Ustalar Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde katıldığı yarışmada bronz madalya aldı. Büyükelçilik ekibi de altın madalya alırken, heyet altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla yarışmadan ayrıldı.