banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Veliler için çok önemli uyarı: 'L' harfi görmeden asla teslim etmeyin

İstanbul'da hostessiz ve yönetmeliğe uygun olmayan çok sayıda kaçak servis, öğrencileri taşımaya devam ediyor. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Öztürk, "Veliler önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler" uyarısında bulundu. Öte yandan Fatih'ten bir kaçak servis iddiası daha geldi.

GÜNCEL 11.11.2019, 15:59
Veliler için çok önemli uyarı: 'L' harfi görmeden asla teslim etmeyin
banner404

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in kaçak bir servis aracının içerisinde unutularak hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçti. İstanbul'da hostessiz ve yönetmeliğe uygun olmayan çok sayıda kaçak servis öğrencileri taşımaya devam ediyor. Kaçak çalıştıkları belirlenen sürücülerin araçları 60 gün trafikten men ediliyor ayrıca 5060 TL ceza kesiliyor. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk velilere uyarılarda bulundu. Öztürk, "Veliler, taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödeme de yapmasınlar" dedi.

Okul servis araçları ve personel servis araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetmeliğine uygun olarak L plaka araçlarla hizmet veriyor. İstanbul'da bu yıl yaklaşık 20 bin L plakalı okul servis aracı trafiğe çıktı. Servis araçlarının Haziran 2019 tarihine kadar bu plakaları almaları gerekiyordu. Bugün İstanbul'da L plakaya sahip olmayan çok sayıda servis aracının kaçak servis olarak çalışmaya devam ettiği öğrenildi. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kaçak servisleri velilerin nasıl anlayacağı ve ailelerin bu tür servisler için ne gibi önlemler alması gerektiği hakkında konuştu.

"TESTİ KIRILMADAN TEDBİRİ ALALIM"

Ailelerin kaçak servisleri anlamasının artık çok kolay olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: "Şu anda denetim okullar açıldığı için sıkça yapılıyor ama özellikle kenar semtlerde taşıt kartsız, yetki belgesiz servisler var. Bu konuda emniyetle, belediyeyle birlikte en kısa sürede denetimlerimiz başlayacak. Velilerimizi uyarmak istiyoruz. Taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödemede yapmasınlar. Bunlar yarın öbür gün başka bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak. Onun için testi kırılmadan tedbiri alalım. L serisini sadece İstanbul da Okul ve personel servislerine verdiler. Mutlaka zaten arabaların arkasında okul taşıyorsa, okul taşıtı yazmalı, dur levhası olmalı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul taşıyorsa araçlarında rehber personel olmalı. Bu konuda işaretlerimiz çok aşikar yani onun için bilmiyordum demek çok şey değil, sadece biraz ucuz olduğu için ve ya çocuk eve 10 dakika erken gidecek diye korsan servisleri tercih edenler yarın, öbür gün olabilecek sıkıntılara da katlanmak zorunda kalacaklar."

"ÇOCUKLAR BİZİM EN KIYMETLİMİZ"
 

Kaçak servislerin hiçbir resmiyetinin olmadığını belirten Öztürk, "Parayı toplar gider, Allah korusun çocukların başına bir hal geldiği zaman bunun hesabını vermez, arandığı zaman bulamazsınız. Bu arabaların kimlerin adına kayıtlı olduklarını da çok fazla bilmiyoruz. Birçok taşıt kartsız, yetki belgesiz, işte belediyenin belirlediği sisteme dahil olmayan araç tamamen denetimsiz ve incelenmesi yapılmamış kişiler. biz bu sene alkol bağımlılık testinden tutunda sağlık raporuna, sabıka kaydına, ehliyet GBT'sine kadar, bir çok belgemizi belediyeye veriyoruz ondan sonra çalışma izni alıyoruz. Bu adamların böyle bir izin alma şansları zaten yok. Onun için tekrar tekrar velilere uyarmak lazım. Çocuklar bizim en kıymetlilerimiz, onları taşıyanlara, teslim ettiğimiz kişilere çok dikkat edelim ki yarın öbür gün aksilikler yaşamayalım" dedi.

"İNTERNET SİTESİNDEN ARAÇ VE ŞÖFÖR SORGULANABİLİR"

Ailelerin rahatlıkla servis aracını ve servis şoförünü sorgulayabileceğini de ileten Öztürk, "Bu arabaları sorgulayacağımız en önemli sistem büyükşehir belediyemizin toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğünün internet sitesi www.tuhim.gov.tr'ye girerek araçların plakasını yazarak taşımacılığa yetkili mi değil mi hepsini net bir şekilde görebilirler. Bir gün çocuklarını getirip götürme zahmetine daha katlansınlar, okulda çalışan arabanın plakasını aldıktan sonra aracı da sorgulasınlar. Alabiliyorsa şoförü de sorgulasınlar. Şoförlerin her türlü bilgisi TUHİM sisteminde var. Çocuklarımız çok kıymetli, öyle her önüne gelene çocuk teslim edilmez. Bizim aradığımız bu işi gerçekten meslek olarak yapan, çocuğu tanıyan, çocuğu davranışı bilen kişilere teslim edilmesi. Yarın öbür gün birçok olumsuzluk yaşıyoruz sene içerisinde. Kimi uyuşturucu kullanmış, kimi alkol bağımlısı, kimi başka türlü sabıkaları var. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak için çocuklarını teslim ettikleri kişileri mutlaka sorgulasınlar" diye konuştu.

"SERVİS ŞOFÖRLERİ VELİLERİN DE HATASI VAR"

Uzun zamandır servis şoförlüğü yaptığını belirten Enver Türkyılmaz ise "Bu korsan servisleri her yerde görebiliyoruz. Velilerin bu konuda hatası var. Biraz daha uygun fiyata taşıdıkları için öğrencilerini teslim ediyorlar. Bizler profesyonel olarak çalışmakta olduğumuz halde kendimize müşteri bulamıyoruz. Yetkililerden şunu bekliyoruz, bu korsanları yakalayabilmeleri için sadece ana caddelerde uygulama değil, sokak aralarına sinsice saklanıp, çocukları ellerinden tutup alıp araçlarına götürüyorlar, sivil ekiplerin okulların etrafında gezmeli, bunları yakalayabilmeleri için. Bunlar bizim ekmeğimizi çalıyor. Ha benim paramı çalmış ha bizim öğrencimizi çalmış. Biz devlete kayıtlı resmi araçlarız. Şu an İstanbul'da Servis araçları ' L ' plaka adı altında toplanmaktadır. Herhangi biri bizim plakalarımızı Google da bile aratsa servis aracı olduğumuz çıkıyor, İBB servis yönetmeliği olarak girse bile bu sistemden plakaları sorgulatarak servis aracı olup olmadığını velilerimiz görebilirler. Bizim arabamızın trafik sigortası var, kaskosu var ve koltuk sigortası var. Kaçak servislerde bunların hiçbiri yok.?" ifadelerini kullandı.

"100 TL'DEN KAÇMAK İÇİN KORSAN SERVİS KULLANIYORLAR"

Öğrencilerin kendilerini aileden biri olarak gördüğünü belirten servis şoförü Atilla Keser ise, "Sokak aralarında hep kaçak servislerle karşılaşıyoruz ve bunların olmamasını istiyoruz. Hiç birinde koltuk sigortası yok. Bizim araçlarımız ' L ' plaka aynı zamanda araçlarımızı herkes sorgulayabilir, araçlarımız GPS sistemi de mevcut, velilerimiz araçlarımızı takip edebilirler, servisin, öğrencinin nerede olduğunu her an takip edip görebilir. Biz ortalama 200-250 TL ye taşıma yapıyoruz. Korsanlar 100-150 TL ye taşıyorlar. 100 TL den kaçmak için korsan servisleri tercih ediyorlar. Velilerle görüşüyorlar, ara sokaklara araçlarını çekiyorlar, öğrencileri çıkışta alıp gidiyorlar?" dedi.

GÖRÜNTÜLERDE KAÇAK SERVİS İDDİASI

Bu arada Fatih'te bir servis şoförünün kamerasına yansıyan görüntülerde, kaçak servis olduğu iddia edilen araçta öğrenciler yer alıyor. Görüntülerde aracı kullanan kişinin yanına bir kişinin oturduğu ve aracın da perdelerinin kapatıldığı görülüyor.

#İstanbul #veliler #öğrenci taşıma
Yorumlar (0)
27°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
banner384
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
İmsak 06:03
Güneş 07:25
Öğle 12:46
İkindi 15:34
Akşam 17:58
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545