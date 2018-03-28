Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı başınızı yakabilir
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 28 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Vekil kaynanasına kapkaç şoku

Antalya Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse'nin kayınvalidesi Semiha Topkaya (70), evden pazara gitmek için çıktığı sırada kapkaççı saldırısına uğradı

Vekil kaynanasına kapkaç şoku

Antalya Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse'nin kayınvalidesi Semiha Topkaya (70), evden pazara gitmek için çıktığı sırada kapkaççı saldırısına uğradı

28 Mart 2018 Çarşamba 22:24
Vekil kaynanasına kapkaç şoku
banner404

İÇİNDE telefon, kimlik, ev anahtarı ve 50 lira bulunan el çantasını çalan kapkaç şüphelisi T.K. (18), 1 saat sonra yakalandı. Polisi alarma geçiren kapkaç olayı, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evden pazara gitmek için çıkan Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin kayınvalidesi Semiha Topkaya'yı takip eden bir erkek, kadının elinde taşıdığı ve içinde telefon, kimlik, ev anahtarı ile 50 lira para bulunan çantayı alıp kaçtı. Görgü tanıklarının ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bütün sokakları kontrol eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kapkaç şüphelisine ulaşmak için büyük çaba sarf etti.
Çanta iki sokak ileride bir sitenin giriş kapısında boş olarak bulunurken, şüpheli T.K. yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından gizlendiği sokakta yakalandı. T.K., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne teslim edildi. Kapkaç olayının şokunu yaşayan Semiha Topkaya, "Evden pazara gitmek için çıkmıştım. Bir arkadaşıma uğradıktan sonra çantam elimde pazara gidiyordum. Nasıl oldu anlamadım. Bir anda çantamı alıp kaçtı. Arkasından bakakaldım" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Antalya Ak Parti MilletvekiliSemiha Topkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konaklı'ya yeni park müjdesi
Konaklı'ya yeni park müjdesi
Antalya'da üvey kardeşini gasp etti
Antalya'da üvey kardeşini gasp etti
Ormanda mücadele zamanı
Ormanda mücadele zamanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim