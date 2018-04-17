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Vekil Enç tarımın sorunlarını dinledi

Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, Antalya Ticaret Borsası yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Vekil Enç tarımın sorunlarını dinledi

Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, Antalya Ticaret Borsası yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

17 Nisan 2018 Salı 00:26
Vekil Enç tarımın sorunlarını dinledi
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve beraberindekileri ATB Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ile ATB yönetim kurulu üyesi Cüneyt Doğan ağırladı. ATB Başkan Çandır, Enç'e ziyareti dolayı teşekkür ederken, tarımla ilgili bilgileri paylaştı. Antalya'nın tarım potansiyelinin tam olarak hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Çandır, bunun için destek istedi. Tıbbi aromatik bitki ve süs bitkileri üretimi için Hazine arazilerinin tahsisiyle ilgili kararı memnuniyetle karşıladıklarını ancak arazi envanterine ulaşımda sıkıntı çektiklerini bildiren Ali Çandır, "Arazi tahsisi yapıldığında hemen üretim yapıp ihracat edebilecek çok sayıda üyemiz var. Arazi envanterine ulaşamadığımız için talepte bulunamıyoruz" dedi. Tarıma özel sosyal güvenlik sisteminin de mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çandır, bununla ilgili hazırladıkları raporu paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

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AK Parti Antalya Milletvekili
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