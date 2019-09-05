Vekil Cavit Arı sürdürülebilir kalkınma için Endonezya’da 

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) görevlendirmesi kapsamında 4-5 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma 3. Dünya Parlamenter Forumu Toplantısı’na katılmak üzere Endonezya’nın Bali Adası Denpasar şehrine gitti. Toplantıya Türkiye’den katılan heyette TBMM Katip Üyesi, Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı Görevlisi Kevser Aybüke Hayali de yer aldı. Heyete Türkiye’nin Endonezya Büyükelçisi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile elçilik görevlisi Asfina İvi eşlik ediyor.

DÜNYANIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA

Endonezya Temsilciler Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Endonezya Meclis Başkanı Bambang Soesatyo, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas-Barron, Portekiz Meclis Başkanı Ferro RodrigueS ve Gambiya Meclis Başkanı Mariam Jack Denton başta olmak üzere çok sayıda Parlamentolar Arası Birlik (PAB) üyesi parlamentoların başkanları ve üyeleri ile çeşitli hükümet temsilcileri, ulusal-uluslararası sivil toplum kuruluşları ve araştırmacılar katıldı. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Dünya Parlamenter Forumu Toplantısı’nın konu başlıkları ‘Altyapı ve Sanayi Alanlarında İnovasyon Fırsat Eşitliğini Nasıl Destekleyebilir?’, ‘Kırsal Kesime Temiz Su, Sanitasyon ve Hijyen Temininin Sağlanması’ ve ‘Kapsayıcı Finansmana Yönelik Ortaklıkları Geliştirmek’ oldu. 3 konu başlığı altında sırasıyla eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve daha kapsayıcı topluluklar oluşturmak adına, altyapı ve endüstrinin temel rolleri, yoksul ve marjinalleştirilmiş bölgelerin sağlık, beslenme ve üretim konusundaki sorunlarına ait çözümler ve hesap verilebilir, erişilebilir ve sürdürülebilir finansal hizmetlerin herkes için oluşturulması ve sağlanmasına yönelik yollar ve araçlar üzerinde duruldu.

‘BİZE ORTAK BİR PLAN SAĞLIYOR’

Toplantının önemine vurgu yapan Cavit Arı “Sürdürülebilir kalkınma amaçları, yoksulluk, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi, dünyamızın karşı karşıya olduğu ağır zorlukların bazılarını çözümlememiz için bize ortak bir plan ve gündem sağlıyor” dedi.