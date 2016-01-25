Ve savcılık harekete geçti

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP 35. Olağan Kurultayı'ndaki kendisi hakkında "Bir diktatör bozuntusunun talimatıyla bu ülkenin akademisyenleri gözaltına alınıyor" sözleri üzerine avukatları aracılığıyla suç duyurunda bulunmuş, ayırca Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin TL manevi tazminat talebinde bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu CHP Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, akademisyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bir diktatör bozuntusunun talimatıyla bu ülkenin akademisyenleri gözaltına alınıyor" demiş ve CHP liderinin sözleri üzerine AK Partililer kurultay salonunu terk etmişti. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etmişti "Senin için şeref ve namus ne anlama geliyor? Ya adam gibi tarafsızlığını korur saygı görürsün ya da tarafsızlığını korumazsan sana her gün namus ve şerefi hatırlatırım. Soruyorum sen namus ve şereften ne anlıyorsun? "

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