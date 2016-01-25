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Ve savcılık harekete geçti

CNN Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kendisi için sarf ettiği 'diktatör bozuntusu' ifadeleri nedeniyle tazminat davası açmasını, izleyenlerine "Diktatör Yargıda" alt başlığı ile sundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kanalın sorumlu müdürü hakkında re'sen soruşturma başlattı

Ve savcılık harekete geçti

CNN Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kendisi için sarf ettiği 'diktatör bozuntusu' ifadeleri nedeniyle tazminat davası açmasını, izleyenlerine "Diktatör Yargıda" alt başlığı ile sundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kanalın sorumlu müdürü hakkında re'sen soruşturma başlattı

25 Ocak 2016 Pazartesi 19:33
Ve savcılık harekete geçti
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP 35. Olağan Kurultayı'ndaki kendisi hakkında "Bir diktatör bozuntusunun talimatıyla bu ülkenin akademisyenleri gözaltına alınıyor" sözleri üzerine avukatları aracılığıyla suç duyurunda bulunmuş, ayırca Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin TL manevi tazminat talebinde bulunmuştu.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu CHP Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, akademisyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bir diktatör bozuntusunun talimatıyla bu ülkenin akademisyenleri gözaltına alınıyor" demiş ve CHP liderinin sözleri üzerine AK Partililer kurultay salonunu terk etmişti. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etmişti "Senin için şeref ve namus ne anlama geliyor? Ya adam gibi tarafsızlığını korur saygı görürsün ya da tarafsızlığını korumazsan sana her gün namus ve şerefi hatırlatırım. Soruyorum sen namus ve şereften ne anlıyorsun? "
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
CNN Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kendisi için sarf ettiği 'diktatör bozuntusu' ifadeleri nedeniyle tazminat davası açmasını, izleyenlerine "Diktatör Yargıda" alt yazısı ile sundu. Televizyon, sabah saatlerinde yayınladığı "Güne Merhaba" programında verdiği alt yazıyla tepkilere neden oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kanalın yöneticileri hakkında re'sen soruşturma başlattı. Başsavcı Vekili İdris Kurt tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu çerçevesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde kanalın haber müdürü ve yayın sorumlusu ilerleyen günlerde ifadeye çağrılabilir.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 19:35
Anahtar Kelimeler:
Cnn TürkCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanKemal KılıçdaroğluDiktatör
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