Ve hepsi ele geçirildi

İSTANBUL Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli sanal devriye ekiplerinin yaptığı çalışmada, Bulgaristan'dan getirdiği kaçak hayvanları sosyal medya üzerinden satmaya çalışan bir şüpheli belirlendi.

Ekipler, Hasan Köse isimli şahısla bir jako papağanı, bir boa yılanı ve bir timsah için alıcı kılığında irtibat kurdu. Müşteri kılığında görüşme yapan ekipler timsah için 11 bin lira, boa yılanı için 7 bin liraya anlaşma yaptı. Müşteri zannettiği polisleri Çekmeköy Ömerli Mahallesi’ndeki evine davet eden Hasan Köse adrese giden 2 polisle anlaştığı parayı alıp hayvanları teslim edeceği sırada gözaltına alındı.



Baskında 1.5 metre boyundaki timsah ve boa yılanı ile birlikte bir de Türkiye'de satışı yasak olan jako papağanı ele geçiren ekipler, yardıma gelen takviye ekiple birlikte hayvanları belediyenin barınağına teslim etti.



Köse"ye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.