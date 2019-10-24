Ve gidiyorlar! Nusaybin'de görüntülendi
Suriye'nin Kamışlı kentinden Irak yönüne giden, ABD'ye ait olduğu belirtilen ve üzerleri brandayla örtülü askeri araçların taşındığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi
GÜNCEL 24.10.2019, 18:39
MARDİN Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, ABD'ye ait olduğu belirtilen konvoy görüntülendi. Irak yönüne gittiği öğrenilen konvoydaki TIR'larda, üzerleri brandayla örtülü askeri araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.
Öte yandan Irak yönünden geldiği belirtilen TIR'la 2 seyyar kulübenin Kamışlı'ya getirildiği anlar da görüntülendi.
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