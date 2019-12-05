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Ve doktorun mesajları ortaya çıktı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın (25), ölümüyle ilgili hakkında ’tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan dava açılan tutuklu sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın (46) Ayşe Karaman’a, erkek arkadaşından ayrılması yönünde gönderdiği hakaret içerikli mesajlar dosyaya girdi.

GÜNCEL 05.12.2019, 22:39
Ve doktorun mesajları ortaya çıktı
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ANESTEZİ teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür Tarhan, sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve anestezi ilaçları bulundu.

Savcılık sorgusunda, Karaman’ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak, genç kıza ilaçları verdiğini, ’propofol’ etken maddeli anestezi ilacı kendisinin vermediğini söyleyen Özgür Tarhan, tutuklandı. Hakkında ’tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan dava açılan Özgür Tarhan, Pazartesi günü Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ERKEK ARKADAŞINDAN AYRILMASINI İSTEMİŞ

Savcılık tarafından mahkemeye gönderilen dosyada, Özgür Tarhan'ın telefon inceleme tutanakları da yer aldı. İlk kez ortaya çıkan tutanaklarda sanık Tarhanın, Ayşe Karamana gönderdiği mesajlarda Karaman’ın, evlenmeyi düşündüğü bir erkek arkadaşının olduğu ortaya çıktı. Özgür Tarhan'ın da bu ilişkiyi bildiği ve genç kıza erkek arkadaşından ayrılması için çok sayıda mesaj gönderdiği belirlendi. Olay tarihinden yaklaşık 5 ay önce gönderilen mesajlarda sanık Tarhan, "Koşarak ona gitmen de ayrı acı bir durum; zavallı, beş para etmez bir adamı sevmeye devam etmek istiyorsan yolun açık olsun. Sana verdiğim sevgiyi, kıymeti, değeri üç kuruşluk adamlarda bulamazsın. Aşk tek taraflı olabilir; ama ilişki tek taraflı yürütülmez. Bana hep yalan söyledin, benimle hep kerhen bir ilişki yürüttün" ifadelerini kullandı.

’KIZIMI İLAÇLARLA KENDİSİNE BAĞLADI’

Duruşma öncesi DHAya konuşan anne Feride Karaman, Özgür Tarhanın kızına karşı tek taraflı saplantılı bir şekilde aşık olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Kızımın 3,5 yıldır bir ilişkisi vardı. Evlilik hazırlığı yapıyorlardı. Ama maalesef bu talihsiz olay başımıza geldi. Bizim maddi sıkıntımız yoktu. Erkek arkadaşı da ona uygun biriydi. Ayşe'nin bu kişiyle ilişki kurmasını onu ilaç bağımlısı yapmasına bağlıyorum. Kızımı ilaçlarla kendine bağladı ve her istediğinde yanına gitmesini sağladı. Ölümünden bir hafta önce kızım tatilden döndüğünde havalimanından Özgür Tarhan almış. Eve bıraktığında balkonda erkek arkadaşını görmüş. İki gün sonra Ayşe'nin kız arkadaşına, ’aldatılırsam bunun sonu ölümdür’ demiş. Zaten 4 gün sonra da kızımı öldürdü. Bunun başka bir açıklaması yok. Gönderdiği mesajlarda sürekli erkek arkadaşına hakaret etmiş. Erkek arkadaşından ayıramadığı için kızımı öldürdüğünü düşünüyorum" dedi.

AVUKAT: İLACIN SANIK TARAFINDAN VERİLDİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR

Karaman ailesinin avukatı Tuğba Gültekin de, dosyaya giren mesajların sanık Özgür Tarhan'ın, Ayşe Karamana yönelik saplantılı bir şekilde, tek taraflı aşık olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Mesajlarında Ayşe'nin kendisini çok peşinden koşturduğunu ifade etmektedir. Ayşe'den ise yanıt alamadığı yönünde mesajlar mevcuttur" dedi. Avukat Gültekin ayrıca sanık ifadesinin ardından avukatlarının dosyaya sunduğu belgeler arasında çelişkiler olduğunu ifade ederek, çelişkili ifadelerin Karamanın ölümüne neden olan propofol ilacının sanık Tarhan tarafından verildiğini ortaya koyduğunu iddia etti.
 

#Ayşe Karaman #Anestezi teknikeri
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