Ve başladı! Tam 20 bin sözleşmeli...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. Başvurular, 1 Nisan'da sona erecek

Ve başladı! Tam 20 bin sözleşmeli...
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SÖZLEŞMELİ öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere  yapılacak başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden  alınacak. Başvuru onayları, il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.  Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana  başvuruda bulunabilecek.
Öğretmen alımı için adaylar, Türkçe, ilköğretim matematik, fen  bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih,  coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi,  İngilizce, rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından  KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ile Rusça alanlarına  KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından da KPSSP10 puan türünden 50 ve  üzerinde puan almaları kaydıyla müracaatta bulunabilecek.
 
Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve buna ilişkin  elektronik müracaat formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet  verecekleri kişiler aracılığıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine  onaylatacak.
 
Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile halen  askerlikhizmetini yapan öğretmen adayları, başvuruda bulunabilecek. Bu  adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde  olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre  içinde dilekçe ekinde atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderecek ve  terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklar.
 
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları  başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için  en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan  sayısının üç katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava  alınacak. Sözlü sınava alınacak adaylar Bakanlığın internet sitesinden  duyurulacak.
 
Sözlü sınavdan en az 60 alanlar tercih yapabilecek
 
Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak  sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu  adaylar en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.
 
Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları  arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe  millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.
 
Açıklanan başvuru takvimine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına  ilişkin ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav  merkezi tercihlerinin alınması bugünden itibaren 1 Nisan'a kadar yapılacak.  Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan  2019'da yayımlanacak.
 
Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sınav sonuçları 4  Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10  Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.
 
Tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler, Bakanlıkça  daha sonra açıklanacak.
 

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