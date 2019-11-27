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Ve aranan ilik bulundu! Şebnem müjdeyi verdi: Dualarınızı bekliyorum

Bir süredir lösemi ile mücadele eden ve ilik nakli bekleyen Alanyalı akademisyen Şebnem Köseoğlu, ilik nakli sürecine girdi

GÜNCEL 27.11.2019, 10:07
Ve aranan ilik bulundu! Şebnem müjdeyi verdi: Dualarınızı bekliyorum
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İÇERİSİNDE bulunduğu durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Şebnem Köseoğlu, kendisi için ilik nakli sürecinin başladığını ve bu sürecin umduğundan daha zorlu olacağını ifade etti. Nakilden sonra ilk bir yılın önemine dikkat çeken Köseoğlu, bu süreçte kendisinin ve ailesinin telefonları yanıtlamayacağını dile getirerek, insanlardan anlayış beklediğini ifade etti. “Dualarınızı bekliyorum” diyen Köseoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Önce bir maşallah diyelim, sonra derin bir oh çekelim! Sonra da her şeyin yolunda gitmesi için dua ederken, süper kahramanımı bulmama ve yakında onun kök hücreleriyle kavuşacak olmama sevinelim? İtiraf edeyim, başıma ne gelecek bilmiyorum. Hatta iliklerime kadar korkuyorum da denebilir. (Bu espiriyi hakettim bence) İlik bulununca her şey hallolur sanıyordum, ama hayatımın en zor dönemine esas şimdi giriş yapıyormuşum haberim yokmuş. Ama sizin dualarınız, Meltem'in co-pilotluğu, ailemin sonsuz desteği ve dualarımız ile halledeceğiz. Malumunuz başaramayacağım işe adım atmak tarzım değil. Hep ne diyorum? Vücudum hasta olabilir, ama beynim asla! Nakil oldu, her şey bitti diye bir şey yok. Fikir sahibi olmadan, bizden bir açıklama gelmeden yanlış ve kafanıza göre "oh her şey bitti" gibi düşünüp kendinizce yorumlar yapmayın. Tabii dualarınızı ve güzel dileklerinizi de eksik etmeyin. İlla merak ediyorsanız ilik nakli sürecini ilk 1 yılın önemini Google’a sorun. Aksine macera yeni başlıyor. Hatta en zoru şimdi diyorlar. İlk 100 günü atlatmak en hayati kısmı. Birazı hastanede birazı evde ciddi bir tecrid yaşayacağız ailecek. Sonraki 6 ay ikinci varış noktamız. Ve ilk yılı tamamlayınca biraz daha normale döneceğim. Yani yol bayağı uzun. Ama halledeceğiz bunu da. Hiç merak etmeyin ben elimden geldiğince yine, her süreci buradan anlatacağım. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de bana çokça dualarınızla destek olursanız çok sevinirim. Hep birlikte ilik nakli neymiş, üstesinden nasıl gelinirmiş görelim , herkese gösterelim bakalım? Ve yine söylüyorum! Bu dönemde telefonları cevaplamayacağız ailece, zorlamayın lütfen keyfimiz gerçekten yerinde. Ben sadece mesajlara cevap vereceğim, hatta güzel mesajlarınızı bekliyorum. Böyle bir alana ailemin de, benim de hakkımız var. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bu süreçte bir de aklım ailem daraldı mı sorusunda kalmasın değil mi?”
 

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