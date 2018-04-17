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Ve Alanya Kapalı Pazar Yeri açıldı

Alanya Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Pazar Yeri’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Pazarcı esnafımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımız, yazın güneşten, kışın yağmur ve çamurdan etkilenmeden daha konforlu alışveriş yapabilecek” dedi

Ve Alanya Kapalı Pazar Yeri açıldı

Alanya Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Pazar Yeri’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Pazarcı esnafımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımız, yazın güneşten, kışın yağmur ve çamurdan etkilenmeden daha konforlu alışveriş yapabilecek” dedi

17 Nisan 2018 Salı 13:54
Ve Alanya Kapalı Pazar Yeri açıldı
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ALANYA Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Pazar Yeri’nin açılışı gerçekleştirildi. Toptancı Hali’nin yanına yapılan pazar yerinin açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan yardımcıları Ali Yenialp, Nazmi Yüksel ve Mehmet Kula, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, çeşitli odaların başkanları, belediye meclis üyeleri, pazarcı esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘EN BÜYÜK İHTİYACIMIZDI’
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, “Bir ilgili yaşatarak modern kapalı pazar yerini esnaflarımıza ve Alanya’mıza kazandıran, Alanya’mızın çalışkan başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Gece gündüz, yağmur çamur ve zor şartlar altında çalışan pazarcı esnafımızın en büyük ihtiyacı olan kapalı pazar yerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kışın yağmurdan, yazın güneş ve tozdan kurtulduk. Artık halkımıza daha sağlıklı ve daha temiz hizmet vereceğiz.” dedi.

‘KONFORLU ALIŞVERİŞ İÇİN’
Yiğit’in ardından kürsüye gelen Başkan Yücel, “Pazarcı esnafımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımız, yazın güneşten, kışın yağmur ve çamurdan etkilenmeden daha konforlu alışveriş yapabilsin diye, Kapalı Pazar Yeri projelerimizi mahallelerimizde hayata geçiriyoruz. 5 yıllık stratejik planımızda, Alanya merkez, batı ve doğu mahallelerimize Kapalı Pazar Alanları yapmayı hedeflemiştik. Kapalı Salı Pazarı,  vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

SIRADA CUMA PAZARI VAR
Sıradaki hedeflerinin Cuma Pazarı’nı yenilemek olduğunu söyleyen Yücel, “25-26 yıldır mahkemelik olan Cuma Pazarı’nda hukuksal sorunların lehimize sonuçlanmasının ardından hemen yeni projesini hazırladık. Hem düğün salonu, hem kapalı pazar alanı, hem de 700 araçlık otopark olarak hizmet verecek nezih bir mekan tasarladık. Cuma Pazarı’nı da burası gibi baştan sona yenileyeceğiz. Mevcut binanın yerine modern ve işlevsel bir sosyal tesis inşa edeceğiz. İnşallah en kısa sürede ihalesini gerçekleştirip, inşasına başlayacağız. Alanya merkezde insanlarımızın konforlu alışveriş yapabileceği, güzel vakit geçirebileceği yeni bir sosyal tesisi halkımızın hizmetine sunacağız.” diye konuştu. Yücel bu sözlerine, Avsallar Mahallesi’ne yapılacak bir kapalı pazar projesinin gündemde olduğunu da ekledi.

EN BÜYÜK YAŞAM ALANI AÇILIYOR
23 Nisan Pazartesi günü Bektaş Mahallesi’nin Tavşandamı mevkisinde bulunan Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı’nın açılışının yapılacağını duyuran Yücel, “Kentleri kent yapan yeşil alanları ve sosyal yaşam alanlarıdır. Göreve geldiğimizden bu yana yeşil alanları 2.5 kat arttırdık. Her yıl kendi yetiştirdiğimiz 1 milyondan fazla çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturduk. 4 yılda 69 parkı hizmete açtık. Kırsal mahallelerimiz ilk kez bizim dönemimizde park ve spor alanlarına kavuştu. Bu hedeflerle, 50 bin metre kare alanı kapsayan, Alanya’nın en büyük yaşam alanı olan Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı’nı yatırım programımıza aldık ve kısa sürede hayata geçirdik. Alanya’nın en güzel dinlenme ve eğlence merkezi olacak, şehrimizin değerine değer katacak Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı’nın 23 Nisan Pazartesi günü saat 16.30’da başlayacak açılış törenine tüm Alanya halkımızı davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiAlanya Kapalı Pazar Yeri
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