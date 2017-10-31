Vatandaştan GZP yorumu

HİZMETE girdiği günden itibaren Alanya’ya adeta nefes aldıran Alanya-Gazipaşa Havalimanı (GZP), kendisinden genel olarak memnun olunsa da seferlerinin az defa ve az yere olmasından ötürü şikayet konusu oluyor. Ticaretle uğraşanlar, GZP’ye uçak kaldıran şehir sayısının artırılmasını isterken, vatandaş kısıtlı alandan ve sıkça yaşanan rötarlardan şikayetçi.

İşte mikrofonlarını GZP sorusuyla uzatan muhabirlerin aldığı yanıtlardan bazıları:

Recep Duru (Turizmci): Seyahatlerimde uçağı tercih etmemin nedeni, uçağın daha rahat olması. Yakın olduğu için de Gazipaşa’yı tercih ediyorum; trafik lambası yok, daha çabuk ulaşılabiliyor, sadece 20-25 dakika. Çoğu yere aktarmalı gitmesi biraz sıkıntı yaratıyor. Direkt uçuşlar olsa daha güzel olur. Bir de yurtdışındaki daha fazla şehirden uçak gelirse daha güzel olur. Antalya’dan gelen turistler bundan çok şikayetçi. Alanya, Mahmutlar, Kargıcak ve Yeşilöz’de yerleşik çok yabancı var. Bir de Sun Express’in Almanya’dan yaptığı uçuşlar iptal edildi, yeniden başlaması Alanya için çok iyi olur.

Füsun Çevik (Tekstilci): İç hatlar için Alanya-Gazipaşa Havalimanı çok iyi oldu; İstanbul’a, Ankara’ya yarım saatte gidebiliyoruz. Fakat kapasitesi yetersiz, büyümesi gerekiyor. Sayın bakanımıza (Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) böyle bir şey yaptığı için teşekkür ederiz, ama bunun daha geniş kapsamlı olması gerekiyor ve seferler, daha çok turistin gelmesini sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Ben bir tekstilci olarak söylüyorum ki hepimiz perişan haldeyiz. Turist gelmezse olmaz. Burada herhangi bir sanayi olmadığı için tek geçim kaynağımız bu. Hepimiz açız, perişan vaziyetteyiz. İcralığız, bankalarda kredilerimiz var. Gelip de hep buranın gülen yüzünü seyretmesinler. Havalimanı konusunda bunları göz önünde bulundursunlar.

Hüseyin Gümüşçü (Esnaf): Seyahat ederken uçak kullanmak, tercihlerimizden bir tanesi. Gazipaşa bize çok yakın, her zaman onu tercih ederiz. Antalya bize uzak geliyor, Gazipaşa’yı seviyoruz. Seferler az, seferleri çoğaltmamız lazım.

Hikmet Baba (Ev hanımı): Hem Gazipaşa hem de Antalya’daki havalimanlarını kullanıyorum. Hangisinin saati uygunsa onu seçiyorum. Havaalanına ulaşım ve dolayısıyla havaalanından buraya ulaşım daha kolay olduğu için Gazipaşa’yı biraz daha fazla tercih ediyorum.

Semra Karadağ (Emekli öğretmen): Çok fazla seyahat yapan bir insan olduğum için Gazipaşa’yı tercih ediyorum, ama rötarlı uçak beklemekten yoruldum. Gazipaşa-Sabiha Gökçen arası çalışan uçaklar gerçekten çok kötü. İstanbul’dan gelirken üç saat bekliyorsunuz, buradan giderken 45 dakika – 1 saat arası rötar yapıyor ve ciddi şekilde zaman kaybına neden oluyor. Antalya’dan yapılan seferlerde ise böyle bir rötarla karşılaşmıyoruz. Bir sabah bir de akşam olan seferlerden ise memnunum.