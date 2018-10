 Vatandaşların vazgeçilmezi oldu

ALANYA Belediyesi’nin her mahalleye kazandırdığı modern parklar, vatandaşların vazgeçilmez yaşam alanları oldu. Görsel zenginliğin yansıra vatandaşların buluşma noktası olan parklar vatandaşlardan büyük takdir görüyor. Çıplaklı’ya yapılan park ise günün her saati yoğun olarak kullanılıyor

Çıplaklı Mahallesi’nde 8945 metrekarelik yeşil alanda düzenlenen Çıplaklı Yaşam Alanı, vatandaşların oturup vakit geçirebilecekleri, farklı konseptlerde yeni nesil çocuk oyun grupları, engelsiz oyun grupları, özel barbekülü ve pergoleli piknik alanları ile bölge halkının ve çevre mahallerden gelen vatandaşların gözdesi oldu. İçerisinde vatandaşların yiyecek içecek temin edebilecekleri büfe de bulunan park, günün her saati yoğun bir şekilde kullanılıyor. Çıplaklı Mahallesi’nde 256 adada bulunan 8945 metrekarelik yeşil alan içerisinde vatandaşların oturup vakit geçirebilecekleri, yiyecek içecek temin edebilecekleri büfe, tuvalet, farklı konseptlerde yeni nesil çocuk oyun grupları, engelsiz oyun grupları, konsept salıncak, tahterevalli, dış mekan spor aletleri, tırmanma oyun grupları, orijinal ölçülerde basketbol sahası, dış mekan masa tenisleri, özel barbekülü ve pergoleli piknik alanları ve özel tasarım ahşap pergoleli oturma alanları bulunan büyük ve kapsamlı bir park olarak düzenlendi.



AHŞAP KÖPRÜLER GÖRSEL ZENGİNLİĞİ TAÇLANDIRIYOR

Büyük bir alanda yayılan parkın ortasından geçen dere yatağının hoş bir su sesi etkisi yatırttığı alanın ortasından iki tarafa geçişleri sağlayan ahşap köprülerle parkın seyrini hoş bir hale getiriyor.



‘YAŞAM ALANLARI HALİNE GELEN PARKLAR SOSYAL İLETİŞİMİ DE SAĞLIYOR’

Parkın Çıplaklı bölgesinde ilk ve tek olduğunu ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkezi konumu ile çok kullanışlı olan yaşam alanının vatandaşların buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Yücel, “Her mahalleye kazandırdığımız parklar, vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmelerinin yanı sıra sosyal etkileşimi de sağlaması açısından önemli bir işlevi yerine getiriyor. Yaşam haline gelen bu parklar sadece bulunduğu bölgeye değil aynı zamanda çevre mahallelerden gelen vatandaşlarında uğrak yeri oluyor. Bu tür projeleri yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.