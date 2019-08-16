Vatandaşlardan Kleopatra'ya tam not! ‘Adeta cennetten bir köşe'

YABANCI turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de uğrak noktası olan Kleopatra Plajı görenleri adeta büyülüyor. Alanya’ya gelen yerli turistler başta Kleopatra Plajı olmak üzere Alanya’yı çok beğendiklerini belirtti. Öte yandan Alanya’da yaşayan insanların çok şanslı olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Burası adeta cennetten bir köşe” dedi. Ayrıntılar saat 18.00’da Dim Tv Ana Haber Bülteni’nde.