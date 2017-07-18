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Vatandaşlara 'ayı' uyarısı: Dikkatli olun!

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır Beldesine inen ayının sokakta dolaşması güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye sosyal medyadan halkı uyardı.

Vatandaşlara 'ayı' uyarısı: Dikkatli olun!

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır Beldesine inen ayının sokakta dolaşması güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye sosyal medyadan halkı uyardı.

18 Temmuz 2017 Salı 15:54
Vatandaşlara 'ayı' uyarısı: Dikkatli olun!
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SİVAS'IN Gemerek ilçesine bağlı  Sızır'da bir kurumun kameralarına yansıyan görüntüde, gece saatlerinde belde merkezine inen ayının, sokaklarda gezinmesi ve yiyecek araması yer aldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Öte yandan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından  Sızır Belediyesi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları ayı saldırısına karşı uyardı.

"DİKKATLİ OLUN"

Belediyeden yapılan açıklamada, "Son günlerde kasabamız çevresinde ve içerisinde yaban ayısı görülmektedir. İnsanlar ve hayvanlar için tehlike arz ettiğinden, vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 18.07.2017 15:56
Anahtar Kelimeler:
UyarıAyıSivas
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