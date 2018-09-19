Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi! İmar barışında toplanan para açıklandı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Moskova'da 12'ncisi düzenlenen Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, başvuru sayısı 5 milyon 160 bine ulaşan imar barışında 2 milyar 800 milyon lira civarında para toplandığını bildirdi.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"SAHADAKİ PROBLEMLER ÇÖZÜLECEK"

Bakan Kurum, "İmar barışı" düzenlemesindeki son duruma ilişkin de "Turizm, sanayi alanlarında sahada belli problemler vardı. Sosyal donatıların, havaalanlarının barıştan faydalanması noktasında sıkıntılar vardı. Onlara ilişkin usul ve esasları hazırladık. Cumhurbaşkanlığımıza gönderdik. İnşallah bugün yarın yayımlanır. Dolayısıyla sahadaki problemler çözülür diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"İMAR BARIŞINDA BAŞVURU SAYISI 5 MİLYON 160 BİNE ULAŞTI"

"İmar barışı" başvurularına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, "Başvuru sayısı 5 milyon 160 bine ulaştı. 2 milyar 800 milyon civarında da para toplandı." diye konuştu. Kurum, bununla ilgili süre uzatımının söz konusu olmadığını vurguladı.

"MİLLET BAHÇELERİNDE İLK PROJELER GELMEYE BAŞLADI"

Millet bahçeleriyle ilgili ilk projelerin kendilerine ulaştığını anlatan Kurum, "Yıl sonuna kadar birçoğunun ihalesini yapacağız." dedi. Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesinin projesinin yıl sonuna kadar tamamlanıp 2019 başında ihaleye çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi.

'EMLAKBANK' SAHADA BAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLARLA ÇALIŞACAK

Emlak Bankasına ilişkin de bilgi veren Kurum, genel kurulun toplandığını ve "Emlak Katılım Bankası" olarak ana sözleşmenin geçtiğini anlattı. Bakan Kurum, kısa adı "Emlakbank" olan bankanın, Bakanlık bünyesindeki ilgili kuruluşlarla ilişkilerini sağlayabilmesi için düzenleme yapılmasının ardından sahada Bakanlığa bağlı kuruluşlarla çalışacağını söyledi.