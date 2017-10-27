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Vatandaşın trafik isyanı

Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim Web TV, halkın ve sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Sürekli büyüyen Alanya’da halkın en büyük sorunlarından birisi trafik

Vatandaşın trafik isyanı

Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim Web TV, halkın ve sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Sürekli büyüyen Alanya’da halkın en büyük sorunlarından birisi trafik

27 Ekim 2017 Cuma 21:20
Vatandaşın trafik isyanı
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ALANYA'DA vatandaş, nüfus artışına bağlı olarak artan araç sayısı, yetersiz yollar, park sorunu ve motosiklet sorunundan şikayetçi. Sokağın nabzını tutan Dim Web TV mikrofonlarına gelen yanıtlar şöyle:

'ANTALYA SÖZÜNÜ TUTSUN'

- MESUT YILDIZ (TAKSİCİ)

Alanya’ya gelen misafirlerimiz, ana yol üzerinde sıkıntı çekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, refüjlerden 50'şer santim çekeceği konusunda bize söz verdi. Çift şerit gidilse yol rahatlayacak. Bir otobüs gelince ikinci sıraya giremiyorsun, yol dar geliyor. Yazın trafik sıkışık. Sebebi bu, tek şeride inmesi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden, verdiği sözü tutmasını bekliyoruz.

'RAYLI SİSTEM ŞART'

- SELAMİ UYSAL

Alanya’daki trafik sorununun en önemli sebeplerinden biri, otobüs sayısının çok olması. Otobüs sayısı azaltılmalı, büyükşehirlerdeki gibi raylı sistem getirilmeli.

'MOTORLAR TERÖR SAÇIYOR'

- MURAT ER (SİMİTÇİ)

Çevreyolundan tutun, sahil yoluna kadar trafik sorunu var. Yaya geçidindeki motorlar haddinden fazla. Bilhassa, lokantaların servis yapan motorları var. Ters yönden, sorgusuz sualsiz gidiyorlar. Daha bugün kaldırımdan giden bir motorlu koluma çarptı. Millet çok bilinçsiz. On sene önce burada (Atatürk Caddesi) trafik polisi hiç eksik olmazdı. Şimdi gidin, bulamazsınız. Kavşak varsa, bir polis durmalı.

'KALDIRIMDAKİ TURİSTE KORNA ÇALINIYOR'

- MUZAFFER ÇAKMAK (BUTİK)

Alanya’da trafik hiç iyi değil. Kaldırımdan çok motor geçiyor, dükkanın çıkışına trafik ışığı koysak olacak yani. Turistlerin arkasından korna çalıyorlar kaldırımda. Yarış motoru bile geçiyor bu kaldırımdan. Yetkililere söyledik, bir sonuç alamadık.

'BU ŞEHİR HEPİMİZİN'

- HÜSEYİN KIVANÇ (ECZACI)

Trafikte kişilerin birbirine saygısı çok önemli. Ben bir motor sürücüsüyüm, motorlulara daha çok özen gösterilmesini isterim ama buradakiler canavarmış gibi bakıyor. Trafik saygı demektir. Alanya’da otopark sorunu da var. Bunu bizim değil, yetkililerin ele alması gerekir. Kendileri de aynı sıkıntıyı yaşıyor, aynı şehirde yaşıyoruz sonuçta.

'KALDIRIMLARA PARK EDİLİYOR'

- HÜSEYİN ŞAHİNKAYA (BUTİK)

Lambaların kısa yanmasından şikayetçiyiz. Turizmin yoğun olduğu yazın bu trafiği etkiliyor. Otopark çok büyük bir sorun. Bir evde üç–dört araç olduğu halde hiçbir apartmanın otoparkı yok. Herkes, kamunun kullandığı kaldırım gibi yerlere araba koyuyor.

'KAVGA GÜRÜLTÜ EKSİK OLMUYOR'

- ÖZAY NİZAMLIOĞLU

Park sorunu var. İnsanlar birbirine giriyor, kavga gürültü oluyor. Hiç trafik polisi gezmiyor. Kaldırımdan giden motorlardan çok rahatsızız, denetimin artması lazım. Giderken vız diye geçiveriyor arkamızdan. Biraz sol veya sağ yapsak çarpılacağız. İşyerimden çıkarken bile kaç defa motosiklete çarpılma tehlikesi yaşadım. 
 

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Dim Web TVTrafik Keşmekeşi
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