Vatandaşın kullanılmayan telefon kulübesi tepkisi

 Manavgat Yunus Emre İlköğretim Okulu önünde kaldırımda atıl vaziyette bulunan telefon kulübesinin yıllardır çalışmamasına rağmen kaldırılmaması tepkilere neden oluyor

Vatandaşın kullanılmayan telefon kulübesi tepkisi
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ÜZERİNDE ankesörün de bulunmadığı kulübe, adeta kaderine terk edilirken, kulübenin yanına konulan yeni sistem ankesörlü telefonda eskimeye yüz tuttu. 
Kaldırımı işgal ederek vatandaşların geçişini engellemesinin yanında çirkin bir görüntü oluşturan telefon kulübesinin kaldırılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerden destek istedi. 

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