Vatandaşın e-ihaleye ilgisi 246 milyon lira hasılat sağladı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, sistemin daha şeffaf, katılımcı ve rekabete açık olmasını sağlamak amacıyla uygulamaya başladıkları elektronik ihalelere büyük ilgi gösterildiğine dikkati çekti.

Tasfiyelik eşya ve araçların satışlarını kapalı teklif yerine açık artırma e-ihale yöntemiyle gerçekleştirdiklerini belirten Pekcan, sistemdeki kullanıcı sayısının her geçen gün arttığına işaret etti.

Pekcan, geçen yıl e-ihale sistemiyle satılan 4 bin 938 araçtan toplam 145,5 milyon lira hasılat elde edildiğini aktararak, söz konusu dönemde elektronik, tekstil ve otomotiv yedek parça ürünlerinin başı çektiği 4 bin 619 eşya grubunun satışından ise 100,5 milyon lira hasılat sağlandığı bilgisini verdi. Pekcan, "Böylece vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği e-ihale yöntemiyle tasfiyelik araç ve eşya satışından geçen yıl 246 milyon lira hasılat elde edildi." dedi.

İhaleye girilmesindeki coğrafi ve mekansal kısıtların ortadan kaldırıldığını ve işlemlerin basitleştirildiğini belirten Pekcan, "www.eihale.gov.tr" adresinden ve e-Devlet üzerinden ihalelere erişebileceğini anımsattı. Pekcan, "Açık teklif yöntemiyle e-ihale usulünün getirilmesinin ardından kayıtlı üye sayısının daha da arttığını gördük. Haziran 2018'de 125 bin olan kayıtlı üye sayısı 360 bine ulaştı. Vatandaşlarımızın sisteme kolayca erişebilmesini sağlayan mobil uygulama, 300 bin vatandaşımız tarafından indirilmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"Ticaret Bakanlığı çalışanları ve yakınları katılamıyor"

Bakan Pekcan, tüm vatandaşların e-ihaleye ücretsiz üye olabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"İhalelere ilişkin sistemde tüm bilgiler yer alıyor. İhaleye çıkan araç veya eşyanın fotoğraflarını, videosunu, özel olarak aranan şartlar ve alınması gereken belgelerin bilgisini görmek mümkün. Katılımcılar dilerse teklif vermek istedikleri eşya veya aracı yerinde de görebiliyor. Teklif verilmek istenen ihale için ihaleye esas bedelin yüzde 10'u tutarında teminat bulunması gerekiyor. Üyelerin bir ihaleye teklif vermeleri halinde, ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar tutar sistem tarafından kişinin teminatından bloke ediliyor. İhale süresi sona erdiğinde en yüksek teklif vermiş olan ihaleyi kazanıyor. Ayrıca, ihaleyi kazanan kişi ihale bedelini yatırıp eşyasını teslim alana kadar, ikinci en iyi teklif veren kullanıcının da teminatı sistemde bloke ediliyor, diğer tüm katılımcıların teminatları ise serbest bırakılıyor ve bu sayede teminatların diğer ihaleler için de kullanılmasına imkanı tanınıyor."

Pekcan, Ticaret Bakanlığı çalışanları ve birinci derece yakınlarının ise şeffaflığın esas olduğu e-ihalelere katılamayacağını da vurguladı.

Türk Kızılay ve AFAD'a bedelsiz tahsis

Ticaret Bakanlığınca insani yardım, sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine katkı sağlamak amacıyla tasfiyelik hale gelen bazı eşya ve araçların kurumlara bedelsiz verildiğini anlatan Pekcan, "Geçen yıl 16,8 milyon lira değerinde tasfiyelik eşya ve araç Türk Kızılay ve AFAD gibi kurumlara bedelsiz tahsis edildi." dedi.

Bakan Pekcan, Türk Kızılay ve AFAD ile yapılan protokoller gereğince insani faaliyetlerde kullanılmak üzere bu kurumlara bedelsiz puset, tıbbi malzeme, battaniye, baston, oyuncak, eğitim araçları ve gıda tahsis ettiklerini söyledi.

Sağlığa zararlı olduğu anlaşılan, ekonomik değerini yitirmiş veya kaçak şüphesiyle el konulan bazı ürünlerin ise imha edildiğine dikkati çeken Pekcan, "2018'de tütün ve mamulleri, alkollü içkiler, çay, şeker, tarım ve gıda ürünleri, tekstil, giyim eşyası, makine ve elektronik cihazların da aralarında olduğu, gümrüklenmiş değeri 379 milyon lira olan eşyanın imhası gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Pekcan ayrıca, bu türden eşyanın geri dönüşüm yöntemiyle tasfiye edilmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulduğunu, bu sayede söz konusu nitelikteki eşyaların milli ekonomiye yeniden kazandırılmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.