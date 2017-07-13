'Vatandaşın asfalt endişesi olmasın'

ALANYA Belediyesi, Elikesik Mahallesi’nde Direkli Sokak’ta vatandaşların talepleri doğrultusunda sıcak asfalt çalışması yaptı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Asfalt ekiplerimiz yürütülen çalışmalarla mesai kavramı gözetmeden çalışıyor. Planlanan asfalt programı devam ederken, vatandaşın taleplerini de hızlı bir şekilde değerlendirerek gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hiç bir vatandaşımızın bir yerde asfalt ya da başka bir hizmet yapılırken 'Bizim sokak ya da yol unutuldu' diye bir düşünceye kapılmasını istemiyorum. Çünkü sırasıyla ve öncelik durumuna göre her yeri asfaltla buluşturmaya kararlıyız” dedi.
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