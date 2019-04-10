Vatandaşı isyan ettiren olay! Faturalarda iki kat fazla para ödüyoruz

SON dönemde ülke genelinde görülen yüksek fiyatlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Sebze-meyve fiyatlarının yükselmesi, akaryakıta yapılan zamlar derken birde faturalara yansıtılan ek ücretler var. Elektrik faturalarında vatandaştan enerji bedelinin iki katı fazla para alınıyor.

VATANDAŞ İSYAN EDİYOR

Özellikle faturaların yüksek gelmesinden şikayet eden vatandaşın bu konudaki feryatları yükselmeye devam ediyor. Elektrik faturalarında enerji bedellerinin iki katı kadar ek ücretler alınıyor. Buda vatandaşın alım gücünü düşürürken isyan etmesine neden oluyor.

TRT'YE BİLE PAY ÖDENİYOR

Elektrik faturalarında tahsil edilen ek bedeller arasında; ek dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, BTV ve KDV için alınan ücretler dikkat çekiyor. 84 liralık bir faturadan 43,02 lira enerji bedeli olurken 24,79 lira ek dağıtım bedeli, 0,43 lira enerji fonu, 0,86 lira TRT payı, 2,15 lira BTV, 12,83 lira da KDV alınıyor.

43 LİRALIK ENERJİ BEDELİ İÇİN 84 LİRA FATURA GELİYOR

Böylece 84 liralık faturanın 43 lirası enerji bedeli olurken 41 lirası ise ek bedeller altında faturaya yansıtılıyor. Yani vatandaş kullandığı enerjinin ücretinden iki katı fazla para ödüyor.