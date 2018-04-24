Vatandaş trafikten dertli

ALANYA’NIN yeni nesil televizyonu Dim TV, vatandaşlara kentin en büyük sorununun ne olduğunu sordu. Kimi vatandaşlar kış turizmi alanında çalışma yapılması gerektiğini söylerken kimi vatandaşlar ise trafikten dert yandı. İşte Alanyalıların Dim TV mikrofonlarına yaptığı o açıklamalar:

‘KIŞ TURİZMİ GELİŞTİRİLMELİ’

ÖZAY KIRBAŞ (OYUNCAKÇI)

Bana göre Alanya’nın en büyük sorunu kışları Alanya’nın boş kalması ve turistlerin gelmemesidir. Büyük bir sorun teşkil ediyor. Diğer yönlerden Alanya’nın artısı çok. Diğer turizm bölgelerinden çok fazla artımız var. Kent yaşamı olarak iyiyiz ama ekonomik olarak kötüyüz. Kış turizminin gelişmesi gerekiyor.

‘KALDIRIMDAKİ MOTORLARDAN YILDIK’

MUZAFFER ÇAKMAK (ESNAF)

Alanya’nın en büyük sorunu kaldırımdaki motorlar. Sinyalizasyon sistemlerinin kaldırımlara bile kurulması neredeyse şart oldu. Turistler ve vatandaşlar kaldırımdan geçerken motor sürücüleri korna çalıyor, insanları rahatsız ediyorlar. Hem esnaf hem turizm açısından buna çözüm getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Para cezasıyla bu sorun önlenemez. Önce insanların bu konuda eğitilmesi lazım.

‘ESNAF AYRIMI YAPMAMALI’

ABDÜL BAKİ TİMUÇİN (EMEKLİ)

Alanya’nın en büyük sorunlardan biri park sorunu ikincisi ise kaldırımdaki araç geçişleri yayalar artık kaldırımdan dahi yürüyemeyecek hale geldi. Belediye başkanımızdan rica ediyoruz. Bu konuya bir çözüm bulsun. Aynı zamanda belediye başkanının her esnafı bir tutması gerekiyor. Esnaf ayrımı yapmamalı. Bir esnaf bir ayakkabıyı kaldırıma koyacak diye ceza alırken başka bir esnaf masaları koyarak kaldırımı komple işgal edebiliyor. İzin almışlarsa bile kaldırımdan yürüyecek insanları da düşünsünler.

‘DİNLENME ALANI YAPILMALI’

ÖMER FARUK ÖZKALE (ESNAF)

İnsanlar için kafe ve restoranlar haricinde oturacak bir yer yok. Yol üzerinde dinlenebilecek bir yer yok. Güneşten, yağmurdan korunup oturacak yer bulamıyoruz. Halka açık cadde aralarında dinlenme yerleri olması gerekiyor.