Vatandaş isyanda! Alanya'da pazar fiyatları cep yakıyor

Pazar Pazarı’nda fiyatlar önceki haftalara oranla azalma gösterse de Alanya halkı mevcut durumdan memnun değil. Dim TV, her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazar Pazarı’nda mikrofonu Pazar esnafı ve Alanya halkına uzattı.

Vatandaş isyanda! Alanya'da pazar fiyatları cep yakıyor
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ALANYA'DA Esnaf, “fiyatlar Nisan ayında düşecek” denilmesine rağmen üretim giderlerinin artması nedeniyle gerçek bir indirimin tezgahlara yansımadığını belirtti. Halk ise bütçelerinin istediklerini almaya yetmediğinden şikayetçi. “Üreticinin de giderleri fazla, onlar da pahalı satmak zorunda kalıyor. Ama sabit gelirli halk bütçe dengesini sağlayamıyor” diyen Alanya halkı, beklenilen ucuzlamanın gerçekleşmemesinden yakındı.Alanya tarımının önemli kalemlerinden biri haline gelen avokadonun pazarda adet fiyatı 6 lirayı bulmuş durumda. Üretici, “Avokado ihracatı hızlı oldu, üretici avokadoyu bahçesinde bekletmedi. Hızlı tüketim fiyatlara da yansıdı. İthal avokado da var ama yerli ürünün hem lezzet hem de gramaj olarak çok altında kalıyor. Bir aylık bir gemi yolculuğu ile ulaşan avokado tazeliğini yitiriyor” dedi. 

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