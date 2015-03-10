"Vatandaş hizmet farkını görüyor"

TOPLANTIYA Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Teşkilatı’nın Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık, kadın kolları yönetimi ve mahalleliler katıldı. Koordinatör Yardımcısı Uludağ, Büyükşehir Yasası’nın hizmet için çok önemli bir uygulama olduğunun altını çizerek, “Geçiş sürecinde bazı sıkıntılar yaşadık. Ancak artık birimlerimiz kuruldu ve Alanya’nın her noktasında çalışıyoruz. Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Sivrisinekle Mücadele, İtfaiye, Mezarlık, ASAT, Otogar ve Zabıta Birimi faal olarak çalışıyor. Büyükşehir sorumluluk alanı içinde olan bölgelerde yapılan çalışmalardan vatandaş çok memnun. Önümüzdeki günlerde büyük projeleri şehrimize kazandıracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Konuşmaların ardından vatandaşları dinleyen Uludağ, mahallelinin taleplerini aldı ve sorularını dinledi.

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