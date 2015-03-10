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"Vatandaş hizmet farkını görüyor"

AKP Kadın Kolları tarafından Küçükhasbahçe Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Büyükşehir’in Alanya’daki çalışmaları hakkında bilgi verdi

"Vatandaş hizmet farkını görüyor"

AKP Kadın Kolları tarafından Küçükhasbahçe Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Büyükşehir’in Alanya’daki çalışmaları hakkında bilgi verdi

10 Mart 2015 Salı 16:48
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TOPLANTIYA Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Teşkilatı’nın Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık, kadın kolları yönetimi ve mahalleliler katıldı. Koordinatör Yardımcısı Uludağ, Büyükşehir Yasası’nın hizmet için çok önemli bir uygulama olduğunun altını çizerek, “Geçiş sürecinde bazı sıkıntılar yaşadık. Ancak artık birimlerimiz kuruldu ve Alanya’nın her noktasında çalışıyoruz. Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Sivrisinekle Mücadele, İtfaiye, Mezarlık, ASAT, Otogar ve Zabıta Birimi faal olarak çalışıyor. Büyükşehir sorumluluk alanı içinde olan bölgelerde yapılan çalışmalardan vatandaş çok memnun. Önümüzdeki günlerde büyük projeleri şehrimize kazandıracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Konuşmaların ardından vatandaşları dinleyen Uludağ, mahallelinin taleplerini aldı ve sorularını dinledi.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 15:53
Anahtar Kelimeler:
AkpKadın KollarıKüçükhasbahçe
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mustafa agaç 2015-03-11 06:56:06

Bütün birimleriniz çalışıyor bunu görüyoruz.herşeyi güllü gülistanlık gösteriyorsunuzda 2aydır işçilere maaş ödenmiyor bu insanlarda ev geçindiriyorlar herkes isyanda lutfen araştırılsın vee bu insanları maduriyetleri giderilsin.teşekkürler.

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