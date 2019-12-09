'Vatan ve Alanya' şiirleri etkiledi

HÜSEYİN Girenes Fen Lisesi Edebiyat Öğretmenleri Havva Ayar ve Üseyd Yıldız'ın hazırladığı programda, ALSAV Başkanı İsmail Yıldız, Vakıf Üyeleri Ahmet Olgun, Hikmet Özdemir, Orhan Uğur, Hasan Kılıç'a Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencileri ile Coğrafya Öğretmeni Murat Yazıcı eşlik ettiler. Öğrenciler ALSAV Başkanı ve Üyelerinin yazmış oldukları şiirlerle katılırken Coğrafya Öğretmeni Murat Yazıcı kendi yazmış olduğu şiirle programa katkıda bulundular.

ŞİİRLERİNİ OKUYAN ŞAİRLER:

1.Ahmet Olgun: Alanyalım

2.Hikmet Özdemi: Hem de Kırmızı.

3.Orhan Uğur: Ümit Ederim.

4.İsmail Yıldız:Keykubat Anıtı Önünde.

5.Hasan Kılıç: Kevki’ nin Bir Aşk Hikayesi.

GÖREVLİ ÖĞRENCİLER:

1.Sıla Gültekin: Çatalca Şehitlerine (İsmail Yıldız)

2.Talha Kara: Türkmen’ in (Mustafa Ertaş)

3.Merve Karaca: Yayla’nın Gülü (Ahmet Olgun)

4.Ayşe Sude Doğan: Arzuhal (Abdurrahim Karakoç)

5.Selin Gelen: Memleket Kokuyorsun Sen Mis Gibi ( Hikmet Özdemir)

Öğretmen Murat Yazıcı : Tarifi Çığlar H’içinde (Murat Yazıcı)