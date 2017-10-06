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Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini satmaya çalışan Didem Çolak kimdir?

Filiz Aker'in silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitiren Vatan Şaşmaz’ın ölüsü üzerinden para kazanmaya çalışan Didem Çolak gazetemize bu görüntüleri para karşılığı satmaya çalışmıştı

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini satmaya çalışan Didem Çolak kimdir?

Filiz Aker'in silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitiren Vatan Şaşmaz’ın ölüsü üzerinden para kazanmaya çalışan Didem Çolak gazetemize bu görüntüleri para karşılığı satmaya çalışmıştı

06 Ekim 2017 Cuma 18:15
Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini satmaya çalışan Didem Çolak kimdir?
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FİLİZ Aker’in silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitiren ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz’ın ölüsü üzerinden para kazanmaya çalışan Didem Çolak’ın kim olduğu merak ediliyordu. Sosyal medyada merak edilen Çolak kimdir? İşte ayrıntılar…
“5 BİN LİRA VERİN GÖRÜNTÜYÜ ALIN”
Sözcü WhatsApp İhbar Hattı'na bir kişi mesaj atıyor. Görüntülerin kendisinde mevcut olduğunu verebileceğini belirtiyor. Bunun üzerine mesaj atan numarayı arıyoruz. Adının “Didem” olduğunu söyleyen kişi, görüntüleri olay yerindeki bir polis akrabasının yolladığını, görüntüde çok kan olduğunu ve yayınlarken mozaiklenmesini istiyor. “Didem” adlı kişi “detayları ben size hemen yazıyorum” diyerek telefonu kapatıyor.
WHATSAPP'DAN PAZARLIK!
Konuşmanın ardından WhatsApp hattından “görüntüler çok kanlı” diyen kişi, ardından 5 bin lira ücret istiyor. Bir süre sonra da videodan kısa bir görüntü yolluyor. Görüntü karşılığında para vermeyeceğimizi söylediğimizde ise “yaptığınız ayıp. Size güvenmiştim” demişti
İSTANBUL POLİSİ KONYA’YA GİTTİ
Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmada, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı Didem Ç.'ye gönderdiği, Didem Çolak.'nin de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştığı ve internette yayılmasından sorumlu olduğunu belirlemişti. Didem Ç., yakalanarak İstanbul'a getirildi. Savcılığın ifadesini alacağı belirtilen Didem Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi.
DİDEM ÇOLAK KİMDİR?
Didem Çolak, “Çılgın Dershane 4 Ada” filminde hayalet gelin rolüyle oyunculuğa ufak bir adım attı. Ankara Kızları Güzellik Yarışması 2012 aldığı dereceyle yapımcıların dikkatini çeken Didem ÇOLAK, yarışmadan sonra bir çok giyim firmasının kataloglarında ve defilelerinde yer aldı.

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