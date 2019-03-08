Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini yayan polis hakkında karar

İSTANBUL 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, polis memuru Faruk K. katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.



"19 AYDIR POLİSLİKTEN UZAKLAŞTIRILDIM"



Mahkeme sanık Faruk K.'dan son savunmasını yapmasını istedi.

Faruk K. "Olayın başından sonuna hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmedim. Zerre kadar menfaatim olmadı. Maddi ve manevi olarak en çok zarar gören benim. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatımı istiyorum" dedi.



POLİS MEMURUNA 1 YIL 5 AY HAPİS CEZASI



Mahkeme, sanık polis memuru Faruk K.'yı ''Görevi Kötüye Kullanmak", "Gizliliği ihlal" ve " Ses veya Görüntüleri kaydetme ve nakletme" suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.



3 SANIĞA 2 AY 15 GÜN HAPİS



Sanık polis memuru Faruk K.'nın eşinin de arasında bulunduğu diğer 3 sanık ise "Ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme" suçundan ayrı ayrı 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, sanıklara verdiği hapis cezaları ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu-sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek takipsizlik kararı vermişti.



Şaşmaz ile Aker'in otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda Didem Ç., Yakup İ., Faruk K. ve Sibel K. hakkında "Gizliliğin ihlali", "Görevi kötüye kullanma" ile "Ses ve görüntülerin kayda alınması" suçlarından dava açılmıştı.

