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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Vatan Şaşmaz'ın gizli ziyaretçileri

27 Ağustos akşamı cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın ailesi, mezar taşını yaptırdı

Vatan Şaşmaz'ın gizli ziyaretçileri

27 Ağustos akşamı cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın ailesi, mezar taşını yaptırdı

17 Ekim 2017 Salı 12:02
Vatan Şaşmaz'ın gizli ziyaretçileri
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ÜNLÜ sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos akşamı eski manken Filiz Aker tarafından bir otel odasında silahla vurularak öldürülmüştü. Büyük acı yaşayan ailesi, merhum sanatçının mezar taşını yaptırdı. Sevenleri her hafta sonu mezarı ziyaret ederek Şaşmaz için dua ediyor.
Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre, merhum sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos akşamı korkunç bir cinayet sonucu hayatını kaybetmişti. Vefatından yaklaşık iki ay sonra Vatan Şaşmaz’ın Çengelköy Mezarlığı’nda bulunan kabri ilk kez görüntülendi.
SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR
Kısa bir süre önce mezar taşı yapılan Vatan Şaşmaz’ı sevenleri ise unutmadı. Çengelköy Mezarlığı’nda bulunan yetkililerden edinilen bilgiye göre Şaşmaz’ın hayranları özellikle hafta sonunda merhum sanatçıyı ziyaret ediyor ve mezarı başında dua ediyor.
VATAN ŞAŞMAZ’IN GİZLİ ZİYARETÇİLERİ
Yetkililerden öğrenilen bir diğer bilgiye göre ise merhum oyuncu Vatan Şaşmaz’ın mezarını sosyete ve magazin dünyasından da birçok isim ziyaret ediyor. Ancak ünlü isimler ziyaret sırasında görüntülenmemek için akşam saatlerini tercih ediyor.

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Çengelköy MezarlığıVatan şaşmaz MezarıFiliz AkerVatan Şaşmaz
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