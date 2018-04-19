Vatan Partili Sertkaya erken seçimi önceden tahmin etmişti

"TÜRKİYE'NİN yakıcı iki ana sorunu vardır" diyen Tahir Sertkaya, neden erken seçime gidileceğini ayrıntılarıyla o dönem yaptığı açıklamada kamuoyuyla paylaşmıştı. Sertkaya, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

"16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliğinin içerisinde gözden kaçırılan en önemli maddelerden birisi, Geçici 21'inci maddede gizli. Referandum sonucuna göre ülke kesinlikle ve seçim kanununda lehlerine göre yapılan düzenlemelerle bir erken genel seçime götürülecektir. Bu bir iftira yada kehanet değildir. Maddeyi okuyunca hukukçu olmaya bile gerek olmadan ne anlama geldiğini her vatandaşımız anlayabilir. Tabi ki ön yargılı ve şartlanmış değilse. Geçici Madde 21 "Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder" diyor. Bize referandum sonucu 'evet' çıksa bile değişikliklerin 16 maddesinin 2019 yılındaki seçimlerden sonra yürürlüğe gireceği taahhüt ediliyordu değil mi? Ama değil, maddenin devamını okuyunca referandum sonucuna göre hareket edileceği ortadaydı. Meclisin seçim kararı alması halinde 27’nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Bunu manası şudur. Şu anki TBMM 26’ncı dönemdir. Alınacak seçim kararı ile yapılacak seçimler de 27’nci dönem olacaktır. Yani istedikleri sonuç, tüm maddeleri 2017'de yürürlüğe alacaklardır. Hem de seçimlerde kendilerine göre düzenleyecekler ve olabildiğince TBMM'de çoğunluğu ellerine geçireceklerdir. 'Bunu da nereden çıkarıyorsun?' diyorsanız sabredin, maddenin devamını okuyun. Anayasanın 67’nci maddesinin son fıkrası hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki yapılacak ilk Milletvekili Genel Seçimi ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi bakımından uygulanmaz. Nedir bu uygulanmayacak olan 67’nci maddenin son fıkrası? (Ek fıkra: 3/10/2001-4709/24 md.) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Gördünüz mü kelime oyunu ile gözümüzden kaçırılan tehlikeyi? 1 yıl içerisinde seçim yapmayı düşünmüyorsanız ve 3 Kasım 2019 tarihinde samimi iseniz bu maddeyi neden koydunuz?"