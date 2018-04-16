Vatan Partili Kurtoğlu sert çıktı: 'Bu nasıl Müslümanlık'

Yasin ARAZ

"HAİN saldırıya Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti ile PKK ve FETÖ’den destek geldi. Vatan Partisi ise Haçlı İttifakı’na karşı Suriye’nin yanında durdu" diyen Kurtoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Hepsi Miraç Kandili'nde Suriye'yi bombalayan ABD'nin yanında. Biz ise emperyalizme karşı vatan savaşı yapan Suriye’nin yanındayız. Onların yatacak yeri yok. Bizler ise gerçeğin ve haklının yanında olduğumuz için kıvançlıyız. Yaşasın Türkiye-Suriye kardeşliği. Suriye devletinin, ordusunun, milletinin, kardeşlerimizin ve komşularımızın yanındayız. Onlarla yüreklerimiz birlikte çarpıyor. Onların ABD emperyalizmine karşı kahramanca direnişini Türkiye’den destekliyoruz. Müslümanların vurulmasını, mazlumların vurulmasını memnuniyetle karşılayan bir yönetim Türkiye’yi temsil edemez. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl komşuluk? Bu nasıl kardeşlik?"