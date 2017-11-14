'Vatan haini' denilmişti, 23 yıl sonra şehitlik unvanı verildi

BATMAN'IN Beşiri ilçesinde yaşayan Özcan ailesinin 7 çocuğunun en büyüğü olan Nihat Özcan (20), vatani görevini yaptığı Hatay'ın Suriye sınırındaki Gökhan Karakolu'nda terhisine 3 gün kala, 25 Ekim 1994'te firar ettiği öne sürüldü. Özcan, 4 gün sonra Suriye tarafında sırtında 2 kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu.

"PKK VURDU" DENİLDİ, ŞEHİTLİK UNVANI VERİLMEDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun haberine göre; Özcan'ın firar ettiği gerekçesiyle ‘terhis ve şehitlik unvanı' verilmedi. Soruşturmayı yürüten 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığı, Özcan'ın Suriye topraklarında "PKK'lılar tarafından öldürüldüğünü" belirtip takipsizlik kararıyla dosyayı kapattı. Ailenin Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na başvurularının ardından 19 yıl sonra dosya bir kez daha açıldı. Özcan'ın mezarı açılıp otopsi yapıldı. Ancak 20 yıllık zamanaşımı dolduğu gerekçesiyle dosya yeniden kapandı. Özcan'ın kardeşi Şeyhmus Özcan, 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi halinde TCK'nın 66. maddesine göre davanın zaman aşımına uğramaması gerektiğini belirtti. Özcan, geçen ocak ayı sonunda kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi.

"VATAN HAİNİ OLMADIĞI KANITLANDI"

Dosyada zaman aşımı kararı veren Adana askeri savcısı ve itiraz mercii olan Gaziantep askeri hakiminin darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilip tutuklandığını söyleyen Şeyhmus Özcan "Girişimlerimiz sonucu Ankara 3. İdare Mahkemesi şehitlik kararı verdi. Piyade Er Nihat Özcan'ın vatan haini olmadığı aslında şehit olduğu kanıtlanarak mahkeme karar verdi. Ağabeyimin vatan hainliğinden şehitliğe dönmesi bizi biraz rahatlattı. Umut ediyoruz ki ölümüne sebebiyet verenler de araştırılıp hak ettikleri cezayı alırlar. Ağabeyim vurulduğunda üzerinde Kur'an vardı. Allah şehitliği herkese nasip etmez. O Kur'an-ı Kerim'in hatırı için ben, elbet bir gün ağabeyimin gerçek şehit sayılarak üzerindeki iftiraların kalkacağına inanıyordum. 23 yılın sonunda Allah'a çok şükür iftiralar kalktı ve ağabeyim şehit sayıldı" dedi. Şeyhmus Özcan, olayı daha önce gündeme getiren Habertürk'e de teşekkür etti.

"AİLEYE ŞEHİTLİK HAKLARI VERİLDİ"

Ailenin avukatı Ankaro Barosu'ndan İsmail Kılıç, Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin kararının ardından görev şehidi sayılan Nihat Özcan'ın ailesine tüm şehitlik haklarının verildiğini belirterek "Yaklaşık bir ay önce işlemleri tamamlandı. Birikmiş maaşları ödendi. Diğer haklardan da yararlanacaklar" dedi.

"ÖLDÜRÜLÜP FİRAR SÜSÜ VERİLDİ"

"19 ay boyunca sınırda hiç izin kullanmadan görev yapmış ağabeyim terhise 3 gün kala nasıl firar etsin?" diyen Özcan, ağabeyinin öldüğü güne dair öğrendikleri bazı iddiaları şöyle anlattı: "Ağabeyim, koğuşta yatan bir arkadaşının fenalaşması üzerine durumu üslerine bildirmiş. Hasta eri almak için Hudut Bölük Komutanlığı'ndan Piyade Teğmen Ş.Ş. görevlendirilmiş. Teğmenin karakolda çay içtiğini gören ağabeyim 'Komutanım siz hasta arkadaşımızı hastaneye götürmek için mi geldiniz, yoksa burada çay içmeye mi' diye sormuş. Ağabeyimi kovalayan teğmen, askerlere de ağabeyimin kendisine saygısızlık yaptığını, bunun yanına kalmayacağını söylemiş. Teğmen savcılık ifadesinde de terhis olana kadar 3 gün bölükte yanaşık düzen eğitimi cezası verdiğini ve bölüğe götürülürken firar ettiğini iddia etti. Ağabeyim o gece hasta bir askere sahip çıktığından dolayı öldürülüp firar süsü verildi."